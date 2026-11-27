Do roku 2029 bude zhruba 30 % zaměstnanců, které ve firmě nově nahradila umělá inteligence, znovu přijatých, a to v mnoha případech za vyšší mzdu. Může za to současné chaotické plánování pracovní síly, podotýká Caitlyn McDonough, analytička společnosti Gartner.
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Cílem by ale podle ní mělo být pochopit, která práce je pro strategii přechodu na AI nejdůležitější, jak se tato práce mění a jaká je správná kombinace lidí a technologií potřebná k dosažení potřebných obchodních výsledků.
Podle letošního průzkumu Gartneru má pouze necelá pětina podniků zavedené postupy pro plánování pracovní síly, které vedoucím pracovníkům pomáhají pochopit, jak se práce mění, jak zohlednit dopad umělé inteligence a sladit strategie v oblasti zaměstnanců s budoucími obchodními cíli.
Většina plánování pracovní síly nyní probíhá zdola nahoru – vedoucí pracovníci zohledňují současné pracovní pozice, dovednosti a počet zaměstnanců a posuzují, jak by to mohla umělá inteligence změnit. Ale jen proto, že umělá inteligence něco dokáže, ještě neznamená, že to také udělá, zdůrazňuje McDonough.
A jak tedy plánovat pracovní sílu tak, aby zohledňovala další vývoj AI a dosáhlo se strategických cílů? Plány by se měly skládat z těchto pěti fází:
- Identifikace schopností pracovní síly, které jsou pro realizaci rozvojové strategie nejdůležitější
- Prognóza budoucí poptávky po práci a požadavků na kapacitu
- Posouzení budoucí nabídky pracovní síly, a to jak čistě lidské, tak té, jež je podporovaná schopnostmi umělé inteligence
- Kvantifikace nedostatků v pracovní síle a vyhodnocení potenciálních řešení na základě nákladů, rizik a rychlosti
- Zavedení systému řízení pro stanovení priorit a financování investic do pracovní síly
Klíčovým rysem je prognózování budoucí poptávky po práci. Pomáhá organizacím rozdělit práci na měřitelné složky, aby pochopily, jaká práce se bude v budoucnu vykonávat, v jakém rozsahu a jaký podíl práce budou vykonávat lidé a umělá inteligence, dodává Gartner.
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