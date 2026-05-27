Computertrends  »  Analýzy a studie

Dochází už AI dech? Dynamika výdajů se začíná snižovat

Pavel Louda
Včera

Autor: everythingpossible/Fotolia.com
Meziroční tempo výdajů na AI letos dosáhne hodnoty 47 %. V příštím roce by to ale mělo být už jen 34 %.

Celosvětové výdaje na umělou inteligenci v letošním roce dosáhnou výše 2,59 bilionu dolarů, což představuje zhruba padesátiprocentní meziroční nárůst.

Největším segmentem trhu AI v příštích několika letech se díky potřebě kapacity bude infrastruktura pro AI, včetně IaaS optimalizovaného pro AI, serverů optimalizovaných pro AI, síťové struktury pro AI, polovodičů a zařízení pro zpracování AI, vysvětluje John-David Lovelock, analytik společnosti Gartner.

Podle něj na infrastrukturu připadne více než 45 % výdajů. V rámci tohoto segmentu se například výdaje na servery optimalizované pro AI v příštích pěti letech ztrojnásobí a stanou se největším podsegmentem.

Děje se tak především kvůli tomu, že poskytovatelé cloudových služeb rozšiřují kapacitu v očekávání pracovních zátěží vytvořených modely GenAI a agentními pracovními úlohami, upozorňuje Lovelock.

Podniky začnou ve velké míře využívat jak modely GenAI zabudované do existujících softwarových aplikací, tak nové AI agenty v rámci různých workflow.

Právě využití jazykových modelů rychle poroste mj. díky integraci do širokých sad nástrojů, protože podniky si uvědomují hodnotu, kterou jim může přinést agentní automatizace. Krátkodobý výhled pro modely AI je proto vyšší  – 110% růst v tomto roce.

Celosvětové výdaje na umělou inteligenci

Hodnoty pro roky 2025–2027, v miliardách amerických dolarů)

Segment

2025

2026

2027

AI služby

436,351

585,527

759,418

AI kyberbezpečnost

25,920

51,347

85,997

AI software

282,897

453,209

638,431

AI modely

15,494

32,604

59,161

AI platformy pro datovou vědu a strojové učení

21,292

29,928

42,639

AI platformy pro vývoj aplikací

6,587

8,416

10,922

AI data

826

3,126

6,480

AI infrastruktura

975,581

1 431,509

1 890,310

Celkové výdaje na AI

1 764,947

2 595,667

3 493,358

Zdroj: Gartner, květen 2026

 

Dosud byly výdaje na umělou inteligenci poháněné především technologickými společnostmi a hyperscalery, uvádí Lovelock. Podniková sféra podle něj svůj výdajový potenciál zatím ještě plně nevyužila.

To se však změní a rok 2026 bude v tomto směru zlomový. V současné době projevují organizace jen omezený zájem, co se týče využití umělé inteligence k prosazení radikálních změn v podniku.

Namísto toho upřednostňují taktické iniciativy v oblasti umělé inteligence, které přinášejí postupné zlepšení efektivity a produktivity. Šéfově IT čelí výzvám při prokazování hodnoty investic do AI a při prezentaci hmatatelných obchodních výsledků, tvrdí Lovelock.

Sladění iniciativ v oblasti AI se strategickými obchodními cíli je proto zásadním krokem k úspěchu. A tento přístup postupného rozvoje dnes zatím přetrvává i navzdory mediálnímu humbuku kolem AI.

Pavel Louda

