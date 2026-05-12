Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby společnost AWS na dlouhé měsíce

Lada Nová
Dnes

Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Poškození klíčové cloudové infrastruktury ve Spojených arabských emirátech a Bahrajnu by mohlo narušit poskytování služeb až na půl roku. AWS doporučuje klientům přesunout své systémy do méně rizikových regionů.

Cloud computingová společnost Amazon Web Services (AWS) tvrdí, že poté, co byla její datová centra ve Spojených arabských emirátech a v Bahrajnu poškozena íránskými útoky, může obnovení jejich provozu zabrat klidně půl roku. 

Společnost uvedla, že její cloudová infrastruktura na Blízkém východě kvůli poškození není schopna podporovat zákaznické aplikace, s tím, že obnovení její funkčnosti „bude pravděpodobně trvat několik měsíců“.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
V důsledku toho AWS dotčeným zákazníkům za své služby přestala účtovat, přičemž jen za březen je nákladovost tohoto kroku odhadována na zhruba 150 milionů dolarů. Současně AWS svým klientům poradila, aby k obnovení nepřístupných dat využili zálohy a důrazně doporučila, aby své systémy a pracovní zátěž přesunuli do jiných, méně rizikových regionů. Některé společnosti tak už učinily.

Rozsah škod ukazuje, o jak závažný incident se jedná. V interních zprávách, které cituje magazín Business Insider, je popisováno poškození datového centra, v němž bylo z provozu vyřazeno 14 racků cloudových serverů EC2 a pět dalších racků. 

EC2 přitom představují klíčový pilíř služeb AWS pro firmy, které potřebují virtuální servery a škálovatelnou výpočetní kapacitu. Kromě samotných dronových útoků další škody v jejich důsledku způsobily hasicí systémy a poruchy chladící infrastruktury.

Incident má přitom na odvětví vliv přesahující region. Například společnost Pure Data Centre Group oznámila, že pozastaví investice do datových center na Blízkém východě, dokud se situace nestabilizuje. 

Přestože aktivní boje v konfliktu, do něhož jsou zapojeny hlavně USA, Izrael a Írán, polevily, napětí přetrvává a dál tak ovlivňuje globální energetickou a infrastrukturní stabilitu.

