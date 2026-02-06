Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

V regionu hlavního švédského města bude ve spolupráci se společností Everdrone vybudován systém bezpilotních prostředků schopných dopravit automatizovaný externí defibrilátor (AED) na místo nějaké krizové události a současně poskytovat letecký přehled o situaci v reálném čase.
Dron jako první nosič defibrilátoru
Záchrana pacienta s náhlou srdeční zástavou je extrémně citlivá na čas – každá minuta bez defibrilace významně snižuje šanci na přežití a na návrat k plnohodnotné kvalitě života.
V koncepci Everdrone funguje dron jako první prostředek, který se fyzicky dostane na místo. Po vyhodnocení tísňového hovoru vysílá dispečink zároveň klasickou pozemní posádku a autonomní dron z nejbližší dostupné základny. Dron nese AED, který mohou svědci události okamžitě použít podle hlasových pokynů přístroje, zatímco posádka záchranné služby je ještě na cestě.
Everdrone tento typ nasazení testuje dlouhodobě a koncept je v souladu s trendem, kdy se defibrilátory umisťují co nejblíže k běžné populaci – v budovách, na veřejných místech a nově i v „letecké vrstvě“ nad městem.
Letecká data pro řízení zásahu
Systém není omezen pouze na kardiologické příhody. Drony budou plnit i roli senzorické platformy pro další typy incidentů. Při dopravních nehodách mohou v krátkém čase poskytnout nadhled, který dispečink využije pro odhad počtu postižených, rozsahu škod a nutného nasazení složek integrovaného záchranného systému.
V případě požárů přispívají letecké snímky ke zhodnocení směru šíření ohně a rizik pro zasahující jednotky. Reálný přenos obrazu z místa události umožňuje informovanější rozhodování ještě před příjezdem prvních týmů, což je v urbanizovaném prostředí s hustou dopravou zásadní.
Postupná implementace v regionu Stockholm
Implementace v regionu Stockholm začne v jedné vybrané oblasti. Tato fáze má prověřit jak technickou stránku systému (spolehlivost autonomních letů, integraci s dispečerským softwarem, reakční časy), tak provozní procesy mezi Everdrone a záchrannou službou.
Dlouhodobým cílem je systém rozšířit do dalších lokalit tak, aby postupně pokryl všechny obydlené části regionu. Koncepce počítá s více startovními body pro drony a s jejich integrací do stávajících procesů urgentní medicíny, nikoliv jako s paralelní, oddělenou infrastrukturou.
Technologie dronů jako standard výjezdového systému
Nasazení řešení Everdrone v regionu Stockholm je součástí širšího trendu, kdy se bezpilotní prostředky stávají standardním nástrojem záchranných složek, nikoliv pouze experimentálním projektem. Kombinace rychlé letecké dopravy vybraného vybavení (AED, léky, diagnostické prostředky) a současného sběru dat v reálném čase vytváří novou vrstvu infrastruktury urgentní medicíny.
Zkušenosti z pilotního nasazení ve Stockholmu bude možné porovnat s probíhajícími či plánovanými projekty v dalších regionech a zemích, kde se podobné systémy zaměřují na stejné typy incidentů – především náhlé srdeční zástavy, závažné dopravní nehody a rozsáhlejší požáry.
