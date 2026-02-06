Computertrends  »  Hardware  »  Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Záchranářský dron nad Stockholmem
Autor: Everdrone
Region Stockholm nasazuje autonomní drony pro urgentní medicínu. Cílem je zkrátit čas mezi zavoláním pomoci a skutečným zahájením život zachraňujícího zásahu, zejména u náhlých srdečních zástav mimo nemocnici.

V regionu hlavního švédského města bude ve spolupráci se společností Everdrone vybudován systém bezpilotních prostředků schopných dopravit automatizovaný externí defibrilátor (AED) na místo nějaké krizové události a současně poskytovat letecký přehled o situaci v reálném čase.

Dron jako první nosič defibrilátoru

Záchrana pacienta s náhlou srdeční zástavou je extrémně citlivá na čas – každá minuta bez defibrilace významně snižuje šanci na přežití a na návrat k plnohodnotné kvalitě života. 

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

V koncepci Everdrone funguje dron jako první prostředek, který se fyzicky dostane na místo. Po vyhodnocení tísňového hovoru vysílá dispečink zároveň klasickou pozemní posádku a autonomní dron z nejbližší dostupné základny. Dron nese AED, který mohou svědci události okamžitě použít podle hlasových pokynů přístroje, zatímco posádka záchranné služby je ještě na cestě. 

Everdrone tento typ nasazení testuje dlouhodobě a koncept je v souladu s trendem, kdy se defibrilátory umisťují co nejblíže k běžné populaci – v budovách, na veřejných místech a nově i v „letecké vrstvě“ nad městem.

Letecká data pro řízení zásahu

Systém není omezen pouze na kardiologické příhody. Drony budou plnit i roli senzorické platformy pro další typy incidentů. Při dopravních nehodách mohou v krátkém čase poskytnout nadhled, který dispečink využije pro odhad počtu postižených, rozsahu škod a nutného nasazení složek integrovaného záchranného systému. 

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

V případě požárů přispívají letecké snímky ke zhodnocení směru šíření ohně a rizik pro zasahující jednotky. Reálný přenos obrazu z místa události umožňuje informovanější rozhodování ještě před příjezdem prvních týmů, což je v urbanizovaném prostředí s hustou dopravou zásadní.

Postupná implementace v regionu Stockholm

Implementace v regionu Stockholm začne v jedné vybrané oblasti. Tato fáze má prověřit jak technickou stránku systému (spolehlivost autonomních letů, integraci s dispečerským softwarem, reakční časy), tak provozní procesy mezi Everdrone a záchrannou službou. 

Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Dlouhodobým cílem je systém rozšířit do dalších lokalit tak, aby postupně pokryl všechny obydlené části regionu. Koncepce počítá s více startovními body pro drony a s jejich integrací do stávajících procesů urgentní medicíny, nikoliv jako s paralelní, oddělenou infrastrukturou.

Školení Hacking

Technologie dronů jako standard výjezdového systému

Nasazení řešení Everdrone v regionu Stockholm je součástí širšího trendu, kdy se bezpilotní prostředky stávají standardním nástrojem záchranných složek, nikoliv pouze experimentálním projektem. Kombinace rychlé letecké dopravy vybraného vybavení (AED, léky, diagnostické prostředky) a současného sběru dat v reálném čase vytváří novou vrstvu infrastruktury urgentní medicíny. 

Zkušenosti z pilotního nasazení ve Stockholmu bude možné porovnat s probíhajícími či plánovanými projekty v dalších regionech a zemích, kde se podobné systémy zaměřují na stejné typy incidentů – především náhlé srdeční zástavy, závažné dopravní nehody a rozsáhlejší požáry.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Komerční sdělení

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více
Správa linuxového serveru
17. 3. 2026
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
18. 3. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Musíte podat přiznání k dani z nemovitosti elektronicky?

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Prohlídka u praktika, která vám může zachránit srdce

Tuxedo InfinityBook Max 15 Gen10 s procesory Intel a grafikami Nvidia

Obětmi růstu cen komponent jsou už i mobily

Kyberbezpečnost nemocnic v ČR se moc nelepší

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Záchranka spouští linku, která poradí, když máte problém

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

U všech zaměstnanců se bude hlásit dosažené vzdělání

Tuzemské firmy se chrání obstojně, rizikově se chovají lidé

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Fialova vláda krátila připomínková řízení, Nový kabinet je přeskakuje

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ