DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Václav Tesař
Včera

Autor: Internet Info DG
Lepší AI, stejná cena. DuckDuckGo uživatelům zpřístupňuje pokročilejší modely AI přímo v prohlížeči.

Společnost DuckDuckGo nabízí od začátku léta přímo ve svém stejnojmenném prohlížeči několik AI chatbotů, mimo jiné ty od OpenAI nebo od Anthropic. Ačkoli jde převážně o základní modely, jako jsou GPT-4o mini a Claude 3.5 Haiku, funkce Duck.ai vám umožňuje tyto nástroje používat, aniž byste museli obětovat své soukromí. 

Zdá se, že se tenhle přístup u uživatelů DuckDuckGo setkal s pozitivním ohlasem, společnost teď proto přichází s vylepšením.

V rámci předplatného Privacy Pro nově nabízí přístup i k pokročilejším modelům daných chatbotů; jmenovitě se jedná o GPT-4o, GPT-5, Sonnet 4.0 a Llama 4 Maverick. 

Stejně jako dosud jsou všechny konverzace, které s těmito chatboty prostřednictvím DuckDuckGo vedete, anonymizovány a vaše data nebudou použita pro trénování budoucích systémů.

„Dnes rozšiřujeme Duck.ai tím, že předplatitelům DuckDuckGo poskytujeme přístup k pokročilejším modelům AI, které jsou chráněny stejnými silnými ochrannými opatřeními,“ uvedla společnost. „Základní verze Duck.ai se nemění; je stále zdarma a není nutné si zakládat účet. Pro předplatitele pouze přidáváme další modely.“ 

Dál tak můžete počítat s přístupem k vlastní VPN společnosti, službám pro odstranění osobních údajů a ochranu. 

Pokud nechcete nové výhody AI využívat, nemusíte; DuckDuckGo umožňuje uživatelům skrýt všechna tlačítka AI, která se nacházejí v nastavení vyhledávání, v desktopové i mobilní verzi prohlížeče. Společnost však uvádí, že zvažuje možnost nabídnout v budoucnu vyšší úrovně předplatného s přístupem k ještě pokročilejším modelům AI.

Autor článku

Václav Tesař

