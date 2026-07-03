Dvě nejlidnatější země světa kupují jen pětinu světových počítačů

Zákazníci ze dvou nejlidnatějších zemí planety jsou odpovědní jen za pětinu nákupů nových počítačů. Vyplývá to z dat společnosti Omdia, podle které se v Číně a v Indii v prvním čtvrtletí letošního roku prodalo jen něco málo přes třináct milionů počítačů – konkrétně jde o 4,4 milionu kusů v Indii (z toho 3,5 milionu notebooků) a 8,9 milionu kusů v Číně.
Zatímco v Indii tato čísla představují meziroční nárůst prodejů o 32 %, v Číně prodeje o 2 % poklesly.
Podle analytiků Omdie je za indickým nárůstem předzásobení místních prodejců před plánovaným zdražením, díky čemuž (a také díky intenzivnímu marketingu) mohli Indové pořídit relativně výkonné počítače za nižší ceny. Naopak za čínským poklesem je údajně ukončení vládních dotací, které Peking využíval k udržení spotřebitelských výdajů na vysoké úrovni.
Ať už je za změnami cokoliv, aktuální čísla znamenají, že tyto dvě země – s celkovou populací 2,9 miliardy, což představuje 36 % světové populace – nakoupily v daném čtvrtletí asi jen 20 % z 68,44 milionu počítačů, které byly podle společnosti Omdia v prvním čtvrtletí letošního roku celosvětově prodány.
Do dalšího období Omdia předpovídá, že v roce 2026 dojde v Číně k 14% propadu dodávek osobních počítačů, zatímco v Indii se dodávky v průběhu roku sníží o 5,3 %. Vidí za tím rostoucí ceny komponentů, které způsobí, že ceny osobních počítačů budou pro místní kupující nedostupné.
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