Computertrends  »  Analýzy a studie  »  E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Radan Dolejš
Dnes

Sdílet

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
V roce 2025 tvořila robotická otevření e-mailů přibližně 65 procent všech zaznamenaných interakcí, meziročně jde o nárůst zhruba 15 procent. Na konci roku 2021 to bylo jen deset procent. Vyplývá to ze statistik české technologické firmy Mailkit.

Antispamové filtry, AI skenery a bezpečnostní roboti dnes generují falešná otevření i kliknutí, která vypadají jako lidské akce, ale ve skutečnosti jimi nejsou.

„Za patnáctiprocentním nárůstem oproti předchozímu roku stojí rozšíření detekčních systémů na straně poskytovatelů, rostoucí využití AI pro kontrolu obsahu a také nárůst bezpečnostních skenů v rámci korporátních sítí,“ komentuje Libor Nádvorník, business development manažer společnosti Mailkit, která disponuje vlastní infrastrukturou pro měření reálných dat.

Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
Kyberbezpečnost a zákony bez obalu
0:00/

Automatičtí boti otevírají e-maily, klikají na odkazy a simulují lidské chování, vše v zájmu bezpečnosti uživatelů a detekce škodlivého obsahu.

Důsledky zkreslených dat přitom mohou být pro firmy a e-shopy fatální. Investují peníze do oslovování databází, které ve skutečnosti nefungují.

„Předchozí dodavatel e-mailingových služeb vyřadil chybně klientovi zhruba 40 000 kontaktů, protože nedokázal rozlišit skutečné a robotické interakce a NHI například zcela nesmyslně spouštěly další kampaně v rámci automatizovaných scénářů,“ dodává Nádvorník.

docker + kubernetes školení s dotací tip

Způsobí rozmach genAI energetickou krizi? Přečtěte si také:

Způsobí rozmach genAI energetickou krizi?

Podle něj je nutné, aby se firmy a e-shopy zaměřily na další metriky, které poskytují reálný obraz o doručitelnosti a zapojení uživatelů.

„Úspěch e-mailingu se neměří jen mírou otevřených zpráv. Důležité je, aby e-maily končily ve složce doručené pošty, aby měla odesílací doména dobrou pověst, a aby se minimalizoval počet nedoručených zpráv. Klíčové je také sledovat, kolik příjemců e-mail zaujme natolik, že kliknou na odkaz, navštíví web či e-shop a nakonec i nakoupí. Jen kombinace těchto ukazatelů dává smysluplný obraz o tom, jak e-mail skutečně funguje,“ radí Libor Nádvorník.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Radan Dolejš

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Hodláte nasadit ve své firmě nějakou formu agentní AI?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Zabbix - základy monitorování
4. 11. 2025
9:00
Více
Hacking v Praxi 1
4. 11. 2025
9:00
Více
Principy a správa DNS
4. 11. 2025
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Vrátil se trojský kůň vydávající se za nástroj pro Windows

Videoslužby zdražily. Kolik stojí a jak hlídají přístupy?

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

České technologické zakázky se prodírají na Ukrajinu

Zajímavá akvizice Asbisu, český distributor koupil CPT Praha

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Co čekat, když pošťák donese obálku s barevným pruhem?

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Merkur: stoletý příběh šroubků, fantazie i české vytrvalosti

Otrávit jazykové modely je pozoruhodně snadné

OZP stopla příspěvek na dentální hygienu kvůli velkému zájmu

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ