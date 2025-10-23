E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

Antispamové filtry, AI skenery a bezpečnostní roboti dnes generují falešná otevření i kliknutí, která vypadají jako lidské akce, ale ve skutečnosti jimi nejsou.
„Za patnáctiprocentním nárůstem oproti předchozímu roku stojí rozšíření detekčních systémů na straně poskytovatelů, rostoucí využití AI pro kontrolu obsahu a také nárůst bezpečnostních skenů v rámci korporátních sítí,“ komentuje Libor Nádvorník, business development manažer společnosti Mailkit, která disponuje vlastní infrastrukturou pro měření reálných dat.
Automatičtí boti otevírají e-maily, klikají na odkazy a simulují lidské chování, vše v zájmu bezpečnosti uživatelů a detekce škodlivého obsahu.
Důsledky zkreslených dat přitom mohou být pro firmy a e-shopy fatální. Investují peníze do oslovování databází, které ve skutečnosti nefungují.
„Předchozí dodavatel e-mailingových služeb vyřadil chybně klientovi zhruba 40 000 kontaktů, protože nedokázal rozlišit skutečné a robotické interakce a NHI například zcela nesmyslně spouštěly další kampaně v rámci automatizovaných scénářů,“ dodává Nádvorník.
Podle něj je nutné, aby se firmy a e-shopy zaměřily na další metriky, které poskytují reálný obraz o doručitelnosti a zapojení uživatelů.
„Úspěch e-mailingu se neměří jen mírou otevřených zpráv. Důležité je, aby e-maily končily ve složce doručené pošty, aby měla odesílací doména dobrou pověst, a aby se minimalizoval počet nedoručených zpráv. Klíčové je také sledovat, kolik příjemců e-mail zaujme natolik, že kliknou na odkaz, navštíví web či e-shop a nakonec i nakoupí. Jen kombinace těchto ukazatelů dává smysluplný obraz o tom, jak e-mail skutečně funguje,“ radí Libor Nádvorník.
