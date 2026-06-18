EU usiluje o digitální suverenitu, nová pravidla však mohou zkomplikovat fungování IT ve veřejném sektoru

Evropská unie podniká důležitý krok směrem k větší technologické nezávislosti. Prostřednictvím nově oznámeného balíčku opatření pro technologickou suverenitu chce posílit kontrolu nad kritickou digitální infrastrukturou, snížit závislost na zahraničních dodavatelích technologií a podpořit rozvoj domácích alternativ. Cílem iniciativy je zajistit, aby Evropa mohla v klíčových technologických oblastech činit vlastní rozhodnutí, aniž by byla závislá na externích dodavatelích.
Jedním z nejambicióznějších cílů balíčku je v příštích pěti až sedmi letech výrazně rozšířit kapacitu datových center po celé Evropě. Klíčovým prvkem návrhu je nicméně zavedení takzvaných Union Assurance Levels (UAL), čtyřúrovňového rámce určeného k měření digitální suverenity. Systém by hodnotil faktory, jako je právní jurisdikce, zpracování dat, dodavatelské řetězce, bezpečnost a provozní kontrola.
Společnost Gartner však varuje, že takový rámec by mohl přinést další zmatek, protože by se připojil k rostoucímu seznamu stávajících evropských standardů v oblasti suverenity a kyberbezpečnosti. Organizace veřejného sektoru už dnes totiž čelí řadě požadavků na národní úrovni i na úrovni EU a přidání UAL může rozhodnutí o nákupu cloudových služeb ještě víc zkomplikovat.
Balíček také klade silný důraz na open-source software. EU plánuje podporovat open-source projekty v oblastech, jako je cloud computing, umělá inteligence, kyberbezpečnost, internetové technologie a polovodiče. Strategie zahrnuje financování rozvoje dovedností, podporu startupů a opatření zaměřená na zlepšení dlouhodobé údržby a bezpečnosti kritických open-source projektů.
Podle společnosti Gartner to představuje významný posun v tom, jak Evropa vnímá open source. Místo toho, aby se zaměřovali především na úspory nákladů a inovace, vnímají tvůrci politiky technologie s otevřeným zdrojovým kódem stále více jako způsob, jak zlepšit transparentnost, auditovatelnost a nezávislost na vnější kontrole.
Komise rovněž připravuje nový zákon o čipech, jehož cílem je posílit evropský polovodičový průmysl. Tato iniciativa si klade za cíl urychlit rozvoj moderních výrobních zařízení pro čipy v rámci EU, snížit regulační překážky a lépe propojit výzkumné úsilí s komerční výrobou.
Dohromady tvoří iniciativy v oblasti cloudu, datových center, open source, umělé inteligence a polovodičů to, co společnost Gartner popisuje jako první komplexní pokus EU o vybudování digitální suverenity napříč celým technologickým odvětvím. Pokud bude balíček schválen, mohl by významně ovlivnit způsob, jakým vlády v celé Evropě nakupují a nasazují technologie. Gartner očekává, že urychlí posun směrem k přístupu „evropské preference“ u vysoce citlivých úloh, zejména ve veřejném sektoru.
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