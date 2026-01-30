EU začala vyšetřovat xAI kvůli sexualizovaným deepfakes

Elon Musk se v lednu dostal pod drobnohled úřadů na celém světě poté, co lidé začali používat Grok k vytváření deepfakes. Obrázky pak byly zveřejňovány na sociální síti X i v samotné aplikaci Grok, které obě provozuje xAI.
Vyšetřování unijních orgánů má posoudit, zda se společnost pokusila zmírnit rizika spojená s nasazením nástrojů Groku na X a šířením obsahu, který „může představovat materiál s dětskou sexuální tematikou“.
„Deepfake obrázky žen a dětí bez jejich souhlasu jsou násilnou a nepřijatelnou formou ponižování,“ uvedla Henna Virkkunenová, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii.
Pokud se zjistí, že xAI porušila pravidla, může jít EU uložit pokutu ve výši až 6 % celosvětového ročního obratu. Prozatímní opatření během vyšetřování přijata nebudou. Podobně už xAI vyšetřuje britský Ofcom, v Malajsii a Indonésii byl Grok zcela zakázán.
Společnost xAI mezitím omezila používání Groku na platící uživatele a uvedla, že „zavedla technologická opatření“, aby omezila Grok v generování sexualizovaných deepfakes.
Elon Musk také uvedl, že „kdokoli, kdo používá Grok k vytváření nelegálního obsahu, ponese stejné důsledky, jako kdyby nelegální obsah nahrál.“ Unijní úřady však o účinnosti těchto opatření „nejsou přesvědčeny“.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.