EU zacílila na technologické giganty kvůli falešným aplikacím

Evropská unie se zaměřuje na technologické giganty a požaduje po nich, aby podnikli víc kroků k zastavení finančních podvodů, které Evropany každoročně stojí miliardy eur.
Henna Virkkunenová, eurokomisařka pro technickou suverenitu, bezpečnost a demokracii, oznámila, že unijní regulační orgány v dané věci formálně oslovují Apple, Google, Microsoft a Booking Holdings.
„Vidíme, že se stále více trestných činů odehrává online,“ řekla Virkkunenová deníku Financial Times. „Musíme zajistit, aby online platformy skutečně vynaložily veškeré úsilí k odhalování a prevenci tohoto druhu nelegálního obsahu.“
Čísla jsou přitom ohromující: ztráty způsobené online podvody přesahují v celé Evropské unii čtyři miliardy eur ročně.
Eurokomisařka poznamenala, že finanční podvody mohou u obětí způsobit psychické problémy, zatímco umělá inteligence odhalování podvodných aktivit „ztěžuje“. EU tak bude zkoumat různé aspekty činnosti každé společnosti:
- Apple a Google budou čelit otázkám ohledně toho, jak se vypořádávají s falešnými aplikacemi ve svých obchodech, zejména s falešnými bankovními aplikacemi, které podvodně získávají od uživatelů finanční informace.
- Google a Microsoft budou vyšetřovány kvůli falešným výsledkům vyhledávání, které se objevují v jejich vyhledávačích.
- Společnost Booking Holdings, jejíž hlavní dceřiná společnost Booking.com sídlí v Amsterdamu, bude dotazována na falešné nabídky ubytování na své platformě.
Vyšetřování přichází uprostřed rostoucího napětí mezi USA a EU ohledně digitální regulace. Americký prezident Donald Trump pohrozil, že potrestá země, které „diskriminují“ americké společnosti vyššími cly.
Virkkunenová však zdůrazňuje, že komise se zaměřuje „na činnost jednotlivých společností, nikoli na to, kde mají sídlo“.
Součást širšího trendu
Krok navazuje na probíhající vyšetřování dalších významných platforem. EU už kvůli možnému porušení zákona o digitálních službách v souvislosti s označováním nelegálního obsahu zkoumá Facebook a Instagram společnosti Meta.
Kvůli tomu, jak zacházejí s nelegálními produkty na svých tržištích, jsou vyšetřovány taky čínské společnosti Temu a Shein.
„Poté, co jsme se v posledních měsících zaměřili na ochranu nezletilých, online nakupování a integritu voleb, bude naší novou prioritou boj proti finančním podvodům,“ uvedla Virkkunenová.
Společnosti, které nedokážou adekvátně omezit nelegální obsah a dezinformace, čelí podle zákona o digitálních službách vážným důsledkům: pokutám až do výše 6 % jejich ročního globálního obratu.
