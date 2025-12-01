Evropa už utíká od amerických cloudů

Více než tři čtvrtiny neamerických podniků bude mít do roku 2030 vypracovanou strategii digitální suverenity. Chce tak čelit problémům, které by mohly nastat v případě používání amerických cloudů.
Přemýšleli jste při přechodu aplikace do cloudu i nad celkovou bezpečností tohoto řešení?
Uvedli to analytici společnosti Gartner, podle kterých se 61 % západoevropských manažerů vyslovila pro větší využítí místních nebo regionálních poskytovatelů cloudových služeb.
Vzhledem k přetrvávajícímu geopolitickému napětí se organizace v západní Evropě stále více obávají o svou digitální suverenitu – jejich data, operace a technologie jsou totiž často hostované zahraničními poskytovateli cloudových služeb a jsou závislé na zahraniční cloudové infrastruktuře.
„Mnoho západoevropských organizací nemůže provozovat všechny své pracovní úlohy nebo klíčové systémy v mimoevropském cloudovém prostředí. Důvodem je buď to, že podléhají specifickým předpisům, jejich zákazníci to vyžadují, nebo jsou považované za součást kritické infrastruktury dané země,“ vysvětluje Rene Buest, analytik Gartneru.
Některé západoevropské organizace už nyní hledají způsoby, jak svou závislost na globálních poskytovatelích cloudových služeb snížit.
Více než polovina manažerů v západní Evropě uvedlo, že geopolitika omezí budoucí využívání globálních poskytovatelů cloudových služeb jejich organizacemi (viz obrázek).
Geopolitické faktory ovlivňují využívání globálních poskytovatelů a cloudových řešení, západní Evropa
Zdroj: Gartner, listopad 2025
Některé organizace zvažují přesun svých pracovních úloh od globálních poskytovatelů cloudových služeb k místním alternativám. „Úplná nezávislost na globálních technologických dodavatelích ale bude vyžadovat několik let nepřetržitého úsilí a investic ze strany místních poskytovatelů,“ varuje Buest.
Schůdnou alternativou by mohl být i open-source. Více než polovina dotázaných manažerů je přesvědčeno, že open source technologie budou důležitým faktorem v jejich budoucích cloudových strategiích.
Ten sice podporuje přizpůsobení a flexibilitu, ale představuje také určité výzvy, protože mnoho projektů je složitých a menší projekty často vyžadují vzájemnou koordinaci.
Organizace, které dosud byly liknavější v přijímání cloudových technologií, jsou nyní paradoxně v lepší pozici pro plánování větší digitální suverenity, tvrdí Buest.
„Jelikož mají hlavně starší systémy, mohou pečlivě vybírat, která cloudová řešení nebo platformy jsou nejvhodnější pro jednotlivé části jejich provozu.“
Je zjevné, že firmy musejí převzít odpovědnost za svou digitální budoucnost. Nikdo jiný nebude digitální suverenitu jejich organizace chránit – ani jejich poskytovatel cloudu či služeb, dodává Buest.
