Evropský trh se smartphony v propadu: Dodávky klesly i kvůli nové eko-regulaci

V čele trhu zůstává Samsung, který i přes desetiprocentní meziroční pokles prodal 10,3 milionu přístrojů. Důvodem poklesu byla skutečnost, že model Galaxy A06 výrobce do nově regulovaných trhů EU kvůli eko-normám vůbec neuvedl.
Druhé místo obhájil Apple s 6,9 milionu prodaných kusů (−4 %), což mu pomohla vyrovnat stabilní poptávka po sérii iPhone 16, přestože firma pokrývala méně cenových segmentů než před rokem.
Na třetí pozici skončilo Xiaomi, které kleslo o 4 % na 5,4 milionu prodaných telefonů, ale podařilo se mu výrazně posílit v Itálii (meziročně +50 %), což kompenzovalo slabou poptávku jinde. Čtvrtý Motorola propadla o 18 % na 1,5 milionu a první pětici uzavírá Honor, jemuž naopak prodeje vzrostly o 11 % na 0,9 milionu kusů.
|Výrobce
|Q2 2025 (mil. ks)
|Q2 2025 podíl
|Q2 2024 (mil. ks)
|Q2 2024 podíl
|Roční změna
|Samsung
|10,3
|36%
|11,3
|36%
|–10%
|Apple
|6,9
|24%
|7,2
|23%
|–4%
|Xiaomi
|5,4
|19%
|5,6
|18%
|–4%
|Motorola
|1,5
|5%
|1,9
|6%
|–18%
|Honor
|0,9
|3%
|0,8
|3%
|+11%
|Ostatní
|3,7
|13%
|4,8
|15%
|–22%
|Celkem
|28,7
|100%
|31,6
|100%
|–9%
Nová pravidla mění hru
Podle analytiků měla eko-designová a energetická legislativa EU, která nabyla účinnosti 20. června, zásadní dopad na rozhodnutí výrobců i operátorů.
Předzásobení trhů nově neproběhlo, protože kanály byly zdrženlivé ohledně přebytků a velcí operátoři požadovali splnění nových požadavků dokonce s několikaměsíčním předstihem.
Díky zdravé skladové situaci má ale trh předpoklad na růst v druhé polovině roku, až dorazí nové modely a prodejci budou chtít naplno využít potenciál podzimních launche a promoakcí.
Tvář trhu mění silná pětka
Pět největších výrobců drží rekordních 87% trhu. Boj o zákazníka je ale mezi prodejními kanály stále tvrdší: telco operátoři, retail, e-shopy i přímý prodej (D2C) soupeří o akvizici i udržení zákazníka, přičemž narůstající podíl velkých značek ztěžuje možnost diferenciace.
Podle spotřebitelského průzkumu dává Evropa přednost přímému nákupu kvůli kontaktu se značkou a zákaznickému servisu, otevřené trhy táhne hlavně cena. Operátoři však zůstávají klíčovou cestou na trh, zejména pro adopci nových technologií jako 5G a eSIM.
Výhled do dalších let
Analytici očekávají, že trh by se mohl začít zotavovat v roce 2026, kdy bude růst hnaný výměnou levnějších zařízení a nástupem nových AI funkcí.
Odhadovaný průměrný roční růst trhu do roku 2029 je ale jen 1,7%. Pro úspěch je tak klíčové porozumět tomu, jak a proč zákazníci nakupují, a umět rychle reagovat na změny v jejich preferencích a nákupních cestách.
