Evropský trh se smartphony v propadu: Dodávky klesly i kvůli nové eko-regulaci

Radan Dolejš
Dnes

smartphone
Autor: Google
Evropský trh se smartphony (bez Ruska) vykázal ve druhém čtvrtletí 2025 devítiprocentní meziroční pokles na 28,7 milionu kusů. Podle analytiků Canalys (nyní součásti Omdia) zůstává nálada spotřebitelů i ekonomické vyhlídky zdrženlivé, což dělá z Evropy v Q2 nejhůře se vyvíjející region na světě v segmentu chytrých telefonů. Své sehrálo také zavedení unijních ekodesignových pravidel a energetických standardů, které vstoupily v platnost na konci června a výrazně ovlivnily nabídku i strategie výrobců.

V čele trhu zůstává Samsung, který i přes desetiprocentní meziroční pokles prodal 10,3 milionu přístrojů. Důvodem poklesu byla skutečnost, že model Galaxy A06 výrobce do nově regulovaných trhů EU kvůli eko-normám vůbec neuvedl. 

Druhé místo obhájil Apple s 6,9 milionu prodaných kusů (−4 %), což mu pomohla vyrovnat stabilní poptávka po sérii iPhone 16, přestože firma pokrývala méně cenových segmentů než před rokem.

Na třetí pozici skončilo Xiaomi, které kleslo o 4 % na 5,4 milionu prodaných telefonů, ale podařilo se mu výrazně posílit v Itálii (meziročně +50 %), což kompenzovalo slabou poptávku jinde. Čtvrtý Motorola propadla o 18 % na 1,5 milionu a první pětici uzavírá Honor, jemuž naopak prodeje vzrostly o 11 % na 0,9 milionu kusů.

Výrobce Q2 2025 (mil. ks) Q2 2025 podíl Q2 2024 (mil. ks) Q2 2024 podíl Roční změna
Samsung 10,3 36% 11,3 36% –10%
Apple 6,9 24% 7,2 23% –4%
Xiaomi 5,4 19% 5,6 18% –4%
Motorola 1,5 5% 1,9 6% –18%
Honor 0,9 3% 0,8 3% +11%
Ostatní 3,7 13% 4,8 15% –22%
Celkem 28,7 100% 31,6 100% –9%
Zdroj: Canalys

Nová pravidla mění hru

Podle analytiků měla eko-designová a energetická legislativa EU, která nabyla účinnosti 20. června, zásadní dopad na rozhodnutí výrobců i operátorů. 

Předzásobení trhů nově neproběhlo, protože kanály byly zdrženlivé ohledně přebytků a velcí operátoři požadovali splnění nových požadavků dokonce s několikaměsíčním předstihem. 

Díky zdravé skladové situaci má ale trh předpoklad na růst v druhé polovině roku, až dorazí nové modely a prodejci budou chtít naplno využít potenciál podzimních launche a promoakcí.

Tvář trhu mění silná pětka

Pět největších výrobců drží rekordních 87% trhu. Boj o zákazníka je ale mezi prodejními kanály stále tvrdší: telco operátoři, retail, e-shopy i přímý prodej (D2C) soupeří o akvizici i udržení zákazníka, přičemž narůstající podíl velkých značek ztěžuje možnost diferenciace. 

Podle spotřebitelského průzkumu dává Evropa přednost přímému nákupu kvůli kontaktu se značkou a zákaznickému servisu, otevřené trhy táhne hlavně cena. Operátoři však zůstávají klíčovou cestou na trh, zejména pro adopci nových technologií jako 5G a eSIM.

Výhled do dalších let

Analytici očekávají, že trh by se mohl začít zotavovat v roce 2026, kdy bude růst hnaný výměnou levnějších zařízení a nástupem nových AI funkcí. 

Odhadovaný průměrný roční růst trhu do roku 2029 je ale jen 1,7%. Pro úspěch je tak klíčové porozumět tomu, jak a proč zákazníci nakupují, a umět rychle reagovat na změny v jejich preferencích a nákupních cestách.

