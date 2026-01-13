Computertrends  »  Internet a komunikace  »  Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Evropu má závislosti na Big Tech zbavit open source

Václav Tesař
Dnes

Autor: Depositphotos
Evropská komise se chce v mnohem vyšší míře zaměřit na open source. Starý kontinent se tak má zbavit závislosti na technologických gigantech ze zámoří.

Evropská komise (EK) otevírá novou debatu o open source softwaru a představuje plány na posílení evropských komunit vývojářů. Smyslem této snahy je snížení závislosti na mimoevropských poskytovatelích technologií, zejména těch amerických, která se prý pro Evropu stala strategickou slabinou.

Podle Bruselu tato závislost omezuje výběr, podkopává konkurenceschopnost a vytváří rizika v dodavatelském řetězci v oblastech od cloud computingu až po kritickou infrastrukturu.

Iniciativa, v rámci které chce EK během ledna sesbírat zpětnou vazbu, je prvním krokem k širší strategii, kterou nazývá „evropské otevřené digitální ekosystémy“. V té je open source software považován za základní infrastrukturu, nikoli za volitelný doplněk.

Komise tvrdí, že závislost na externích dodavatelích ztěžuje Evropě kontrolu nad jejími digitálními základy, což potenciálně vystavuje citlivá odvětví rizikům v oblasti bezpečnosti a odolnosti.

Open source podle ní může pomoci tomuto trendu čelit tím, že podporuje „rozmanité portfolio vysoce kvalitních a bezpečných digitálních řešení“, která nabízejí životaschopné alternativy k proprietárním platformám.

„Silný a rozvinutý sektor open source může účinně přispět k další inovaci v EU a urychlit standardizaci, posílit mezinárodní konkurenceschopnost EU, zachovat její suverenitu a zajistit její trvalou ekonomickou prosperitu, bezpečnost, odolnost a globální vliv,“ uvádí EK. Hnacími silami této snahy jsou dle ní inovátoři, start-upy a malé a střední podniky.

Podle vlastních odhadů EK už dnes 70–90 % moderního softwaru závisí na open source komponentách. Jinými slovy, open source je základem dnešní digitální ekonomiky, ať už to tvůrci politik uznávají, nebo ne.

Problémem je podle Bruselu to, že zatímco velká část vývoje probíhá v Evropě, komerční a strategické výhody často končí u velkých technologických společností se sídlem jinde.

Aby tuto nerovnováhu napravila, plánuje EK nastínit nový celoevropský přístup k open source a revidovat svou předchozí strategii na období 2020–2023. Ta se zaměřovala hlavně na to, jak instituce EU používají a sdílejí kód interně.

Tentokrát chce EK open source pojmout jako ekonomické a politické aktivum, které úzce souvisí s digitální suverenitou, konkurenceschopností a kybernetickou bezpečností.

Rozsah plánované strategie je široký. Zahrnuje cloudové služby, umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost, otevřený hardware a průmyslový software, stejně jako aplikace v odvětvích, jako je třeba automobilový průmysl.

Komise také poukazuje na open source jako na způsob, jak zlepšit transparentnost v dodavatelských řetězcích softwaru a usnadnit identifikaci zranitelných míst.

