Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Na letošním Světovém ekonomickém fóru v roce přednesl Alex Karp, šéf společnosti Palantir Technologies, nekompromisní poselství: umělá inteligence „zničí pracovní místa v humanitních oborech“ a naopak přinese výhody pracovníkům s odbornými nebo tvůrčími dovednostmi.
S podobnými soudy není sám. Šéf Anthropicu Dario Amodei pro změnu varoval, že umělá inteligence by mohla eliminovat až polovinu pozic pro začínající administrativní pracovníky, čímž zdůraznil, jak rychle by tato technologie mohla změnit podobu trhu práce.
Nový výzkum však naznačuje, že pracovníci – zejména ti mladší – takovou budoucnost jednoduše nepřijímají.
Zpráva společností Writer a Workplace Intelligence zjistila, že 29 % zaměstnanců aktivně sabotuje iniciativy své společnosti v oblasti umělé inteligence. Mezi pracovníky generace Z se tento podíl zvyšuje na 44 %. Odpor má různé podoby.
Někteří zaměstnanci jednoduše odmítají AI nástroje zavedené jejich zaměstnavateli používat, jiní jdou ještě dál, když do veřejných systémů vkládají firemní data ve snaze narušit nebo podkopat interní zavádění těchto technologií.
Zjištění poukazují na rostoucí obavy z toho, jak by umělá inteligence mohla ovlivnit jistotu zaměstnání, zejména v pozicích, které zahrnují rutinní znalostní práci. Zároveň zpráva naznačuje, že odpor může mít následky. Podle průzkumu 77 % vedoucích pracovníků uvedlo, že by méně pravděpodobně povýšili zaměstnance, kteří se vyhýbají používání nástrojů umělé inteligence.
Generace Z má prostě jiné vnímání pracoviště. Mnozí si stále více uvědomují to, co považují za nesoulad mezi produktivitou a mzdou – problém, který existoval už před zavedením AI, ale který by mohl být jejími důsledky ještě prohlouben.
Studie z roku 2016 provedená Národní asociací vysokých škol a zaměstnavatelů zjistila, že o inflaci očištěné nástupní platy absolventů vzrostly v posledních několika desetiletích jen velice mírně.
Skepticismus vůči AI se však neomezuje pouze na generaci Z. Nedávný průzkum NBC News zjistil, že 46 % registrovaných voličů v USA vnímá AI negativně, oproti 26 %, kteří ji vnímají pozitivně.
