Computertrends  »  Technologie

Generace Z se brání umělé inteligenci v práci

Sdílet

Autor: Depositphotos
Varování lídrů technologického sektoru před ztrátou pracovních míst naráží na rostoucí odpor mladších zaměstnanců, z nichž někteří aktivně brání zavádění umělé inteligence ve svých firmách.

Na letošním Světovém ekonomickém fóru v roce přednesl Alex Karp, šéf společnosti Palantir Technologies, nekompromisní poselství: umělá inteligence „zničí pracovní místa v humanitních oborech“ a naopak přinese výhody pracovníkům s odbornými nebo tvůrčími dovednostmi. 

S podobnými soudy není sám. Šéf Anthropicu Dario Amodei pro změnu varoval, že umělá inteligence by mohla eliminovat až polovinu pozic pro začínající administrativní pracovníky, čímž zdůraznil, jak rychle by tato technologie mohla změnit podobu trhu práce. 

Nový výzkum však naznačuje, že pracovníci – zejména ti mladší – takovou budoucnost jednoduše nepřijímají.

Pusťte si jeden z našich úspěšných podcastů
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Zpráva společností Writer a Workplace Intelligence zjistila, že 29 % zaměstnanců aktivně sabotuje iniciativy své společnosti v oblasti umělé inteligence. Mezi pracovníky generace Z se tento podíl zvyšuje na 44 %. Odpor má různé podoby. 

Někteří zaměstnanci jednoduše odmítají AI nástroje zavedené jejich zaměstnavateli používat, jiní jdou ještě dál, když do veřejných systémů vkládají firemní data ve snaze narušit nebo podkopat interní zavádění těchto technologií.

Zjištění poukazují na rostoucí obavy z toho, jak by umělá inteligence mohla ovlivnit jistotu zaměstnání, zejména v pozicích, které zahrnují rutinní znalostní práci. Zároveň zpráva naznačuje, že odpor může mít následky. Podle průzkumu 77 % vedoucích pracovníků uvedlo, že by méně pravděpodobně povýšili zaměstnance, kteří se vyhýbají používání nástrojů umělé inteligence.

Generace Z má prostě jiné vnímání pracoviště. Mnozí si stále více uvědomují to, co považují za nesoulad mezi produktivitou a mzdou – problém, který existoval už před zavedením AI, ale který by mohl být jejími důsledky ještě prohlouben. 

Studie z roku 2016 provedená Národní asociací vysokých škol a zaměstnavatelů zjistila, že o inflaci očištěné nástupní platy absolventů vzrostly v posledních několika desetiletích jen velice mírně.

Skepticismus vůči AI se však neomezuje pouze na generaci Z. Nedávný průzkum NBC News zjistil, že 46 % registrovaných voličů v USA vnímá AI negativně, oproti 26 %, kteří ji vnímají pozitivně.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Lada Nová

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Máte ve firmě vyřešený případný výpadek elektřiny na déle než 24 hodin?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Proxmox
20. 4. 2026
9:30
Více
Hacking v Praxi 1
27. 4. 2026
9:00
Více
VPN a bezpečné připojení k síti s OpenVPN
29. 4. 2026
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Počet obětí ransomwaru v Česku astronomicky roste

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

Gmailová novinka umožňuje změnu staré e-mailové adresy

Terabitové útoky jsou běžné, proměnlivé a trvají minuty

Sliby vs. realita: Jak nakonec proběhnou změny u důchodů

Někdy se zdroj bolesti najít nepodaří, přiznává lékař

Přeočkování proti záškrtu a černému kašli bude hrazené

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Evropa bez amerických plateb: Digitální euro hledá cestu

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Za švarcsystém má hrozit pokuta už jen zaměstnavatelům

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Evoluce hypoték: z antické zástavy se stal pilíř moderní ekonomiky

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ