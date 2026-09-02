Generativní AI zasáhla většinu profesí. Ale málokdo využívá její plný potenciál

Generativní umělá inteligence už zasahuje do překvapivě široké části pracovního trhu. Nová studie ukazuje, že je využívána už ve zhruba 80 % profesí, na více než 40 % pracovních úkolů. Vyplývá z ní však i to, že ji používá méně než polovina zaměstnanců a její využití je zatím rozšířené spíš do šířky než do hloubky.
Nejvyšší míru využití lze očekávat u manažerských a odborných profesí, především v oblasti financí, podnikání a pochopitelně taky v IT. Na opačném konci jsou služby a zaměstnání založená na manuální práci nebo přímém kontaktu s lidmi. Výsledky přitom zpochybňují některé dřívější odhady technologických firem, které se snažily určit, jak velké množství pracovních míst může generativní AI ovlivnit.
Chat není totéž co pracovní úkol
Firmy jako Anthropic, Microsoft nebo OpenAI při analýzách využití AI vycházejí mimo jiné z dat o používání jejich chatbotů. Studie s názvem What Work Does Generative AI Do? však staví na datech americké populační studie zachycující v reálném čase trendy pracovního trhu a sleduje, jak zaměstnanci generativní AI skutečně používají při práci. Rozdíl oproti analýzám založeným na chatovacích datech podle autorů vzniká mimo jiné kvůli způsobu, jakým jsou jednotlivé konverzace klasifikovány. Jeden chat může být například označen jako úprava textu, přestože takový úkol představuje jen malou část pracovní náplně uživatele.
Pokud například data OpenAI ukazují, že 15 % konverzací souvisí s úpravou textů, neznamená to, že 15 % zaměstnanců vykonává práci, v níž je tento úkol významný. Americká databáze O*NET například uvádí, že pouze 2,4 % pracovníků mají takový úkol přímo mezi charakteristikami své profese. Podle autorů proto mohou technologické firmy ve svých analýzách nadhodnocovat, jak významnou roli generativní AI v pracovním životě lidí skutečně hraje.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
AI používá mnoho lidí, ale málokdo ji používá naplno
Výzkum ukazuje poměrně zajímavý obraz. Přibližně čtyři z pěti sledovaných profesí mají míru využití generativní AI alespoň 20 %, ale pouze jedna ze šesti překračuje 70 %. Ještě výraznější rozdíl je u jednotlivých pracovních úkolů. Více než polovina zaměstnanců využívá AI u pouhých 2,8 % sledovaných úkolů a žádný z nich nepřekročil hranici 70% využití.
Celkově podle studie v květnu 2026 používalo generativní AI na nepracovní úkoly 55 % Američanů ve věku 18 až 64 let. Pro pracovní účely ji využívalo 45 % z nich a alespoň k jednomu z těchto účelů ji používalo celkem 62 % dospělých. Důležitou roli přitom hraje zkušenost. Lidé, kteří začnou generativní AI používat v jedné oblasti, mají tendenci postupně objevovat její využití i v dalších oblastech.
Autoři studie proto upozorňují, že při hodnocení dopadu AI na pracovní trh nestačí zjišťovat, co všechno umí umělá inteligence dělat. Stejně důležité je pochopit, proč ji někteří zaměstnanci používají a jiní nikoli. Právě ochota lidí AI přijmout totiž může nakonec rozhodnout o tom, jak hluboce jednotlivé profese promění.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.