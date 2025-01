GitHub usnadní vývoj aplikací, spouští bezplatnou verzi Copilota AI

Služba Copilot Free poskytuje vývojářům měsíčně přístup k až dvěma tisícům kompletacím programového kódu a k až 50 chatovým zprávám, přičemž se vyžaduje pouze přihlášení pomocí osobního účtu GitHub nebo vytvoření nového účtu.





Vývojáři si mohou vybírat mezi jazykovými modely Claude 3.5 Sonnet společnosti Anthropic nebo GPT-4o společnosti OpenAI.

Podpora generativní AI dovoluje klást otázky týkající se kódování nebo vyhledávat chyby, a to dokonce v rámci více souborů.

Vývojáři mohou také přistupovat k agentům třetích stran pro Copilot nebo vytvářet vlastní rozšíření.

Co se týče praktického provedení, Copilot Free je v MS Visual Studia Code (VSC) automaticky integrovaný.

Pro přístup k bezplatné úrovni uživatelé tohoto produktu stisknou ikonu Copilot v horní části obrazovky a kliknou na tlačítko „Sign in to use Copilot for Free“.

Tím se otevře webový prohlížeč, kde se přihlásí ke službě GitHub a povolí VSC, aby se připojil k jejich účtu. VSC pak automaticky nainstaluje GitHub Copilot.

GitHub podle svých slov spustil službu Copilot Free v reakci na to, že počet vývojářů na jeho platformě překročil hranici 150 milionů.