Google bude tvrdě postupovat proti zneužívání tlačítka Zpět

Lada Nová
Dnes

Google Chrome
Autor: Google
Webové stránky, které manipulují s navigací v prohlížeči s využitím tlačítka Zpět, budou čelit penalizaci v žebříčku googlovských výsledků vyhledávání.

Pokud jste se někdy pokusili opustit webovou stránku a zjistili jste, že tlačítko Zpět vás ve skutečnosti nevrátí zpět, setkali jste se s jevem známým jako back button hijacking (zneužití tlačítka Zpět). 

Google nově oznámil, že této praxi učiní přítrž. Od 15. června 2026 bude společnost klasifikovat back button hijacking jako „škodlivou praktiku“, což znamená, že webové stránky, které ji budou i nadále používat, by mohly čelit sankcím – včetně poklesu v žebříčku vyhledávání.

Tato metoda se stala běžnou na stránkách, které se silně spoléhají na provoz z vyhledávačů. Místo toho, aby uživatelům umožnily návrat na předchozí stránku, tyto weby manipulují s historií prohlížeče tak, že kliknutí na Zpět vede někam jinam – často na stránku plnou dalšího obsahu, reklam nebo výzev, jejichž cílem je generovat více kliknutí. ¨

V některých případech je toto chování méně nápadné. Například o platformách jako LinkedIn je známo, že po prohlédnutí profilu nebo nabídky práce přesměrovávají uživatele zpět na hlavní feed namísto stránky, ze které přišli.

Google uvádí, že tento druh chování vytváří nesoulad mezi tím, co uživatelé očekávají, a tím, co se ve skutečnosti děje. 

„Škodlivé praktiky vytvářejí nesoulad mezi očekáváními uživatelů a skutečným výsledkem, což vede k negativní a klamavé uživatelské zkušenosti,“ uvádí společnost ve svých zásadách.

Místo zavedení nového pravidla začne Google přísněji prosazovat stávající pravidla. Weby, které je nedodrží, by mohly čelit automatickým nebo ručním protispamovým opatřením, která mohou výrazně snížit jejich viditelnost ve výsledcích vyhledávání. Což by pro weby, které jsou závislé na návštěvnosti z Googlu, mohlo mít vážné důsledky.

Společnost dává provozovatelům webů krátkou lhůtu na přizpůsobení. V průběhu následujících dvou měsíců se od vývojářů očekává, že odstraní jakoukoli formu manipulace s tlačítkem Zpět

V některých případech může problém pramenit spíš z nástrojů třetích stran nebo reklamních systémů než z úmyslného designu – Google však tvrdí, že odpovědnost přesto leží na webu. Poselství je jasné: když uživatelé kliknou na Zpět, měli by se vrátit zpět – bez okliky.

