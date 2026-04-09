Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

Vertikální karty přesouvají záložkovou lištu z horní části okna do levého postranního panelu. Aktivace je přímočará — stačí kliknout pravým tlačítkem myši na horní část okna prohlížeče a vybrat volbu „Zobrazit karty svisle". Zpět na klasické horizontální zobrazení se lze vrátit stejným způsobem.
Klíčová výhoda tohoto rozložení spočívá v tom, že i při desítkách otevřených záložek zůstávají viditelné plné názvy stránek. V horizontální liště se při vyšším počtu záložek zobrazují pouze favikony, což orientaci v otevřených stránkách výrazně komplikuje.
Postranní panel navíc plně podporuje skupiny záložek, takže uživatelé mohou záložky organizovat do tematických celků a přehledně je spravovat napříč více okny prohlížeče. Pokud je postranní panel příliš prostorný, lze ho zúžit na sloupec samotných ikon.
Funkce cílí zejména na výzkumníky, analytiky a další profesionály, kteří v prohlížeči souběžně pracují s desítkami zdrojů a dosud ztráceli přehled v přeplněné horizontální liště. O změnách informoval Google na svém blogu.
Imerzivní režim čtení nahrazuje boční panel
Druhá novinka rozšiřuje dosavadní panel pro čtení na celou plochu okna. Po kliknutí pravým tlačítkem na libovolnou stránku a výběru „Otevřít v režimu čtení" prohlížeč odstraní reklamy, obrázky, navigační prvky a veškeré doprovodné elementy a zobrazí čistý text přes celou obrazovku. Funkci lze alternativně aktivovat přímo z adresního řádku.
Oproti předchozí implementaci, která fungovala jako úzký boční panel, jde o zásadní změnu uživatelského rozhraní. Nové rozhraní nabízí také možnosti přizpůsobení — uživatel si může nastavit velikost písma, řádkování a barevné schéma.
K dispozici je rovněž funkce převodu textu na řeč. Režim čtení nachází uplatnění zejména na zpravodajských serverech a dalších stránkách s vysokou hustotou reklamních prvků, kde standardní zobrazení čtení znesnadňuje.
Chrome dohání konkurenci, ale z pozice síly
Vertikální karty nejsou v segmentu desktopových prohlížečů novinkou. Microsoft Edge tuto funkci nabízí již několik let a patří k nejčastěji zmiňovaným důvodům, proč část uživatelů přechází z Chrome na prohlížeč od Microsoftu. Mozilla Firefox nativní vertikální karty dosud nepodporuje — uživatelé jsou odkázáni na rozšíření třetích stran, jako je Tree Style Tab.
Google přesto přichází s touto funkcí z pozice dominantního hráče. Podle dat analytické společnosti Statcounter drží Chrome přibližně 65 procent podílu na trhu desktopových prohlížečů, zatímco Edge se pohybuje v řádu jednotek procent a Firefox nedosahuje ani tří procent. Nasazení vertikálních karet do Chrome tak funkci zpřístupňuje výrazně širší základně uživatelů, než jakou má jakýkoli konkurenční prohlížeč.
Dostupnost a aktualizace
Obě funkce se postupně rozjíždějí pro všechny uživatele desktopové verze Chrome po celém světě.
K jejich aktivaci není třeba žádné ruční nastavení přes experimentální příznaky — stačí mít nainstalovanou nejnovější verzi prohlížeče, kterou lze zkontrolovat a aktualizovat přes Nastavení → O aplikaci Chrome. V aktuální verzi 147.0.7727.56 však tato novinka ještě není.
