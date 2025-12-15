Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli metodám trénování své AI

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování společnosti Google kvůli obviněním, že využívá obsah webu a YouTube k trénování svých systémů umělé inteligence způsobem, který znevýhodňuje jeho konkurenty.
Regulační orgány tvrdí, že Google možná využívá online materiály k pohánění funkcí, jako jsou AI Overviews a AI Mode, aniž by poskytoval adekvátní kompenzaci nebo vydavatelům možnost se z takového těžení dat odhlásit.
V případě YouTube Komise vyjádřila podobné obavy a poznamenala, že tvůrci mají dle platformy „povinnost udělit společnosti Google povolení k použití svých dat pro trénování generativních modelů umělé inteligence“, aniž by za to dostali zaplaceno nebo měli možnost odmítnout. Komise zároveň uvádí, že Google ostatní vývojářům v oblasti AI blokuje přístup k videím z YouTube za účelem trénování jejich vlastních systémů, což nad nimi společnosti dává potenciální výhodu.
„Šetření se bude zejména zabývat tím, zda Google narušuje hospodářskou soutěž tím, že vydavatelům a tvůrcům obsahu ukládá nespravedlivé podmínky, nebo tím, že si sám uděluje privilegovaný přístup k takovému obsahu,“ stojí ve vyjádření Komise. „Pokud se to prokáže, mohou vyšetřované praktiky porušovat pravidla hospodářské soutěže EU, která zakazují zneužívání dominantního postavení.“
Google obvinění popírá a stejně jako jiné americké technologické firmy, které čelí kontrole EU, argumentuje, že kroky Komise by mohly bránit pokroku.
„Tato stížnost může potlačit inovace na trhu, který je konkurenceschopnější než kdykoli předtím,“ uvedl mluvčí společnosti pro magazín The Register. „Evropané si zaslouží těžit z nejnovějších technologií a my budeme i nadále úzce spolupracovat s novinářským a kreativním průmyslem při jejich přechodu do éry umělé inteligence.“
Google dál uvádí, že jeho token Google-Extended crawler dává vydavatelům kontrolu nad tím, k čemu mají jeho systémy přístup, a zdůraznil, že dodržuje pravidla robots.txt. Crawlery Googlu však ne vždy směrnice webových stránek dodržují důsledně a jejich blokování může ovlivnit viditelnost ve vyhledávání, což je jedna z otázek, na kterou Komise upozorňuje.
Pokud jde o YouTube, Google sdělil, že podporuje tvůrce prostřednictvím nástrojů, jako je detekce podobnosti, která je upozorní, když se jejich obrázek objeví v obsahu generovaném umělou inteligencí. To však neřeší obavy EU, že tvůrci nemohou zabránit tomu, aby jejich videa byla použita k trénování.
