Computertrends  »  Technologie  »  Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli metodám trénování své AI

Google je pod drobnohledem Evropské komise kvůli metodám trénování své AI

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Podezření, že Google zneužívá své téměř monopolní postavení na trhu, není ničím novým. Tentokrát ho Evropská komise prověřuje kvůli trénování umělé inteligence.

Evropská komise zahájila antimonopolní vyšetřování společnosti Google kvůli obviněním, že využívá obsah webu a YouTube k trénování svých systémů umělé inteligence způsobem, který znevýhodňuje jeho konkurenty. 

Regulační orgány tvrdí, že Google možná využívá online materiály k pohánění funkcí, jako jsou AI Overviews a AI Mode, aniž by poskytoval adekvátní kompenzaci nebo vydavatelům možnost se z takového těžení dat odhlásit.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

V případě YouTube Komise vyjádřila podobné obavy a poznamenala, že tvůrci mají dle platformy „povinnost udělit společnosti Google povolení k použití svých dat pro trénování generativních modelů umělé inteligence“, aniž by za to dostali zaplaceno nebo měli možnost odmítnout. Komise zároveň uvádí, že Google ostatní vývojářům v oblasti AI blokuje přístup k videím z YouTube za účelem trénování jejich vlastních systémů, což nad nimi společnosti dává potenciální výhodu.

„Šetření se bude zejména zabývat tím, zda Google narušuje hospodářskou soutěž tím, že vydavatelům a tvůrcům obsahu ukládá nespravedlivé podmínky, nebo tím, že si sám uděluje privilegovaný přístup k takovému obsahu,“ stojí ve vyjádření Komise. „Pokud se to prokáže, mohou vyšetřované praktiky porušovat pravidla hospodářské soutěže EU, která zakazují zneužívání dominantního postavení.“

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky Přečtěte si také:

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Google obvinění popírá a stejně jako jiné americké technologické firmy, které čelí kontrole EU, argumentuje, že kroky Komise by mohly bránit pokroku. 

„Tato stížnost může potlačit inovace na trhu, který je konkurenceschopnější než kdykoli předtím,“ uvedl mluvčí společnosti pro magazín The Register. „Evropané si zaslouží těžit z nejnovějších technologií a my budeme i nadále úzce spolupracovat s novinářským a kreativním průmyslem při jejich přechodu do éry umělé inteligence.“

Google dál uvádí, že jeho token Google-Extended crawler dává vydavatelům kontrolu nad tím, k čemu mají jeho systémy přístup, a zdůraznil, že dodržuje pravidla robots.txt. Crawlery Googlu však ne vždy směrnice webových stránek dodržují důsledně a jejich blokování může ovlivnit viditelnost ve vyhledávání, což je jedna z otázek, na kterou Komise upozorňuje.

Pokud jde o YouTube, Google sdělil, že podporuje tvůrce prostřednictvím nástrojů, jako je detekce podobnosti, která je upozorní, když se jejich obrázek objeví v obsahu generovaném umělou inteligencí. To však neřeší obavy EU, že tvůrci nemohou zabránit tomu, aby jejich videa byla použita k trénování.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

Seriál: Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích
Přečtěte si všechny díly seriálu Vše, co potřebujete vědět o nasazení umělé inteligence (AI) v podnicích nebo sledujte jeho RSS
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Hacking v Praxi 2
16. 12. 2025
9:00
Více
Proxmox
16. 12. 2025
9:30
Více
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Vzniká nová aplikace PID Lítačka, co se mění?

Nové zákony s účinností od roku 2026 pro zaměstnavatele

Zaměstnanecké benefity 2026: Co byste měli vědět

Nasedl jsem to samořiditelného taxi bez volantu

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Mateřská 2026: Jak se zvýší dávka čerstvým maminkám

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Moderátor zemřel kvůli nádoru, který se nepodařilo odhalit

Google do Androidu přidává další várku pozoruhodných novinek

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit

Změny ve zdravotním pojištění pro rok 2026 v oblasti zaměstnávání

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Streamingové služby zpřísňují sdílení účtů

Těžba dat versus strojové učení

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Firma iRobot zkrachovala, nestačila na čínskou konkurenci

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Takto vypadá největší čip na světě

Modernizace prodeje softwaru: od CD k okamžitému stažení

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ