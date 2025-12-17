Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds

Google sice v posledních letech spoustu nových funkcí úzce spojoval s vlastním hardwarem, aplikace Překladač se však teď ubírá opačným směrem. Živý překlad už nebude omezen jen na Pixel Buds, ale bude fungovat s jakýmikoli sluchátky připojenými k telefonu Android. Zároveň vylepšuje kvalitu překladu v desítkách jazyků a rozšiřuje vestavěné nástroje pro jejich výuku.
Nejnovější verze živého překladu je založena na modelech Gemini a byla poprvé představena na začátku roku. Podporuje obousměrný překlad v reálném čase, přičemž text se zobrazuje na obrazovce zařízení a zároveň se přehrává přeložený zvuk. Dosud však fungoval jen se sluchátky Pixel Buds, což už neplatí.
Google uvádí, že beta test rozšířené podpory sluchátek začíná v USA, Mexiku a Indii. Cílem funkce je zachovat tón a rytmus původního mluvčího, i když zatím nedosahuje úrovně plně AI generovaných hlasových překladů, které jsou k dispozici na nejnovějších telefonech Pixel.
Společnost uvádí, že živý překlad by měl fungovat s jakýmikoli sluchátky, ale prozatím je omezen pouze na Android s tím, že podpora pro iOS je plánována na příští měsíce. Apple nabízí podobnou funkci na iPhone, ale vyžaduje pro změnu AirPods.
Google tvrdí, že Gemini zvýšilo celkovou přesnost překladu i mimo živé konverzace. Aplikace teď lépe zvládá nuance, včetně místního slangu a idiomů, které nelze přeložit doslovně. Aktualizovaný překladatelský model podporuje víc než 70 jazyků.
Google taky pokračuje v rozšiřování funkcí pro výuku jazyků, které představil na začátku roku. Uživatelé mohou aplikaci sdělit svou úroveň znalostí a téma, se kterým chtějí pomoci. Na základě těchto informací Překladač vytváří přizpůsobená cvičení pro poslech i mluvení.
S čerstvou aktualizací prý bude aplikace věnovat větší pozornost výslovnosti. Google uvádí, že studenti budou dostávat víc zpětné vazby a tipů na základě svých mluvených odpovědí. Překladač bude taky sledovat, jak často uživatelé cvičí, a v aplikaci zobrazovat denní statistiky.
