Computertrends  »  Hardware  »  Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds

Google konečně vylepšil živé překlady, už nemusíte mít Pixel Buds

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Depositphotos
Google vylepšuje svůj Překladač. Živé překlady už lze používat nejen s Pixel Buds, změn se dočkaly taky výukové módy.

Google sice v posledních letech spoustu nových funkcí úzce spojoval s vlastním hardwarem, aplikace Překladač se však teď ubírá opačným směrem. Živý překlad už nebude omezen jen na Pixel Buds, ale bude fungovat s jakýmikoli sluchátky připojenými k telefonu Android. Zároveň vylepšuje kvalitu překladu v desítkách jazyků a rozšiřuje vestavěné nástroje pro jejich výuku.

Nejnovější verze živého překladu je založena na modelech Gemini a byla poprvé představena na začátku roku. Podporuje obousměrný překlad v reálném čase, přičemž text se zobrazuje na obrazovce zařízení a zároveň se přehrává přeložený zvuk. Dosud však fungoval jen se sluchátky Pixel Buds, což už neplatí.

V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
V chaosu veřejných zakázek létá bilion korun, technologie to pomohou zvládnout
0:00/

Google uvádí, že beta test rozšířené podpory sluchátek začíná v USA, Mexiku a Indii. Cílem funkce je zachovat tón a rytmus původního mluvčího, i když zatím nedosahuje úrovně plně AI generovaných hlasových překladů, které jsou k dispozici na nejnovějších telefonech Pixel

Společnost uvádí, že živý překlad by měl fungovat s jakýmikoli sluchátky, ale prozatím je omezen pouze na Android s tím, že podpora pro iOS je plánována na příští měsíce. Apple nabízí podobnou funkci na iPhone, ale vyžaduje pro změnu AirPods.

Google tvrdí, že Gemini zvýšilo celkovou přesnost překladu i mimo živé konverzace. Aplikace teď lépe zvládá nuance, včetně místního slangu a idiomů, které nelze přeložit doslovně. Aktualizovaný překladatelský model podporuje víc než 70 jazyků. 

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka Přečtěte si také:

Miliardy ukradených cookies jsou volně na netu. Jsou aktivní a jsou i z Česka

Google taky pokračuje v rozšiřování funkcí pro výuku jazyků, které představil na začátku roku. Uživatelé mohou aplikaci sdělit svou úroveň znalostí a téma, se kterým chtějí pomoci. Na základě těchto informací Překladač vytváří přizpůsobená cvičení pro poslech i mluvení.

S čerstvou aktualizací prý bude aplikace věnovat větší pozornost výslovnosti. Google uvádí, že studenti budou dostávat víc zpětné vazby a tipů na základě svých mluvených odpovědí. Překladač bude taky sledovat, jak často uživatelé cvičí, a v aplikaci zobrazovat denní statistiky.

Computertrends - promo

Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.

Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Je umělá inteligence novou investiční bublinou?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
26. 1. 2026
9:30
Více
Kubernetes
2. 2. 2026
9:30
Více
ArgoCD
9. 3. 2026
9:30
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Hledáte dárky na poslední chvíli? Je tu software do minuty!

Novinky pro řidiče: Pohodlí při vyřizování a dražší poplatky

Generace Z není akvarijní rybka. Co vědět o marketingu pro ni?

Prohlídky a testy u praktiků budou od ledna důkladnější

Sleva, nebo iluze? Jak e-shopy počítají ceny na Black Friday

Tváří se jako průzkum s odměnou, ale je to podvod

Co umí autonomní stroje v jihlavské nemocnici?

Umělá inteligence zásadně změní využívání robotů

Ani slavní kuchaři nemají tak drahé cukroví jako pražská cukrárna

Na ministerstvo dopravy míří expert ze Slovenska

Půlka vinných klobás propadla. Zákazníky šidí Lidl, Globus i Makro

Rok 2025 nás přinutil žít s AI. Mozek ale nestíhá

Podnikatelé ve víru AI: (ne)pohádky o tom, jak ušetřit stovky hodin

V chaosu veřejných zakázek létá bilion, technologie pomůžou

Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Brýle z drogerie se hodí jako rychlá pomoc, ale jindy mohou škodit

Spoření v prosinci: Přehled všech nabídek na trhu

Očkování před letošní variantou chřipky chrání jen částečně

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ