Google Mapy se dočkaly radikálních vylepšení, na pomoc dostanete AI

Google představuje největší přepracování navigace ve svých Mapách za posledních deset let. Mezi novinkami je též konverzační rozhraní Ask Maps, postavené na technologii Gemini, které uživatelům umožňuje s aplikací komunikovat a klást složitější otázky namísto zadávání jednoduchých vyhledávacích dotazů.
Novinka se zobrazuje jako tlačítko vedle vyhledávacího pole a funguje podobně jako chatbot. Může poskytovat pokyny, navrhovat místa k návštěvě nebo dokonce plánovat výlety a dovolené na základě jednoduchého zadání.
Uživatelé mohou také klást doplňující otázky, aby si nechali upřesnit výsledky. Google uvádí, že systém k přizpůsobování svých odpovědí využívá informace už uložené v Mapách, ať už jde o uložená místa, předchozí vyhledávání nebo preference tras. Navrhovaná místa lze rychle uložit do seznamů nebo otevřít v navigačním zobrazení. Funkce Ask Maps je zatím zaváděna ve Spojených státech a v Indii, a to v systémech Android a iOS, podpora pro web (a snad i další regiony), je plánována na pozdější dobu.
Spolu s tímto chatbotem Google zavádí aktualizaci s názvem Immersive Navigation, kterou popisuje jako „kompletní transformaci zážitku z jízdy s Mapami“. Nový systém zavádí podrobnější 3D navigační zobrazení, které je navrženo tak, aby lépe odpovídalo tomu, co řidiči vidí v reálném světě.
Nadjezdy, přechody pro chodce, orientační body a dopravní značky se budou v mapovém rozhraní zobrazovat přesněji. Google uvádí, že tato vylepšení vycházejí z modelů založených na technologii Gemini, které analyzují data ze Street View a leteckých snímků, aby vytvořily realističtější mapy.
Aktualizace si také klade za cíl vyřešit běžné frustrace spojené s navigací krok za krokem. Někdy totiž může být obtížné předvídat, co se stane po dalším odbočení, zvlášť ve složitějších křižovatkách. Immersive Navigation řeší tento problém pomocí chytřejších úrovní přiblížení a částečně průhledných budov, které odhalují více z trasy před vámi. Více kroků dopředu může avizovat i hlasové navádění a řidiči tak dostanou více času se připravit na to, co je čeká.
Mapy taky poskytnou jasnější informace o možnostech trasy. Můžou například zvýraznit, kdy se delší trasa vyhýbá hustému provozu nebo placeným úsekům, aby si uživatelé mohli vybrat možnost, která nejvíc vyhovuje jejich preferencím.
V momentě, kdy se řidič blíží k cíli, pak může systém zobrazit snímky ze Street View, vchody do budov a další podrobnosti o parkování, aby bylo snazší najít přesnou polohu.
