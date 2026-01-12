Google představuje standard pro podporu nakupování založeného na AI

Google představil nový otevřený standard, jehož smyslem je změnit způsob fungování online nakupování založeného na umělé inteligenci.
Dáváte přednost obchodu, který sbírá co možná nejméně osobních údajů?
Takzvaný Universal Commerce Protocol (UCP) má pomoci agentům umělé inteligence provázet nakupující celým procesem nákupu – od vyhledání produktu až po podporu po nákupu – aniž by byli vázáni na jednu platformu.
Standard byl vyvinut ve spolupráci s významnými hráči v oblasti maloobchodu a e-commerce, včetně Shopify, Etsy, Wayfair, Target a Walmart. Podle Googlu umožňuje AI agentům fungovat v různých fázích obchodu prostřednictvím sdíleného rámce, namísto spoléhání se na samostatné integrace pro každou úlohu nebo službu.
Je přitom navržen tak, aby koexistoval s dalšími standardy založenými na agentech, které už podporuje, jako jsou Agent Payments Protocol (AP2), Agent2Agent (A2A) a Model Context Protocol (MCP).
Podniky a vývojáři budou moct přijmout pouze ty části protokolu, které odpovídají jejich potřebám, místo toho, aby implementovali vše najednou.
Společnost plánuje brzy začít UCP používat ve svých vlastních produktech. Seznamy způsobilých produktů Google zobrazené v režimu AI ve vyhledávání a v aplikacích Gemini umožní zákazníkům v USA dokončit nákupy přímo při vyhledávání produktů.
Platby budou zpracovávány prostřednictvím Google Pay s využitím informací o dopravě uložených v Google Wallet, podpora PayPal bude přidána později.
Google souběžně odhalil nové funkce spojené s vyhledáváním založeným na AI. Prodejci například budou moct pro AI vyhledávání nabízet cílené slevy, zatímco uživatelé budou aktivně žádat o doporučení produktů v režimu AI.
Dle Googlu i další hráči pracují na způsobech, jak zvýšit viditelnost obchodních sdělení v odpovědích chatbotů s umělou inteligencí.
Kromě toho Google představil tzv. Gemini Enterprise for Customer Experience, novou sadu nástrojů navrženou tak, aby pomáhala maloobchodníkům a restauracím spravovat nákupní interakce a zákaznický servis pomocí AI.
Širší trend je zřejmý: společnosti jako Google, Amazon, Walmart a OpenAI rychle zavádějí standardy a nástroje pro začlenění umělé inteligence do téměř všech částí online nakupování.
V souladu s tímto trendem společnost Adobe na začátku ledna oznámila, že návštěvnost webových stránek prodejců poháněná umělou inteligencí vzrostla během sváteční sezóny o 693,4 %, ačkoli nezveřejnila, kolik z této návštěvnosti vedlo k reálným prodejům.
