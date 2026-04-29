Hackeři napojení na Čínu ke svým kyberútokům zneužívají běžná domácí zařízení

Poradní panel, v němž figurují subjekty z oblasti kyberbezpečnosti z desíti různých zemí, varuje, že hackeři navázání na Čínu své kyberútoky stále častěji provádějí z proxy sítí napadených zařízení běžného užití. Varování vydané pod hlavičkou britského Národního centra pro kyberbezpečnost poukazuje na to, jak hackeři zneužívají routery a zařízení připojená k internetu k budování takzvaných „skrytých sítí“.
Tyto sítě – často označované jako botnety – umožňují útočníkům maskovat své aktivity při provádění vniknutí, krádeží dat nebo narušování činnosti cílových organizací. Ačkoli botnety nejsou novou hrozbou, dokument tvrdí, že jejich použití se stalo strategičtější a rozšířenější. Zařízení, mezi nimiž jsou i běžné domácí routery, webkamery či NAS úložiště jsou stále častěji zneužívaný a propojovány do rozsáhlých proxy sítí.
Jedním z příkladů uvedených ve zprávě je síť s názvem Raptor Train, která byla spojena s čínskou společností Integrity Technology Group. V roce 2024 tato síť údajně infikovala víc než 200 000 zařízení po celém světě. Úřady, včetně americké FBI, tuto firmu už dřív spojovaly s hackerskými aktivitami připisovanými skupině známé jako Flax Typhoon.
Podobnou infrastrukturu využívají i další skupiny spojené s Čínou. Zpráva uvádí, že například skupina Volt Typhoon – obviněná americkými úřady z infiltrace kritické infrastruktury – vybudovala svůj botnet převážně ze zastaralých routerů značek Cisco a Netgear. V některých případech sdílí stejné skryté sítě dokonce víc hackerských skupin, což ztěžuje identifikaci a obranu.
Mezi doporučená opatření patří monitorování provozu z okrajových zařízení, používání vícefaktorového ověřování a zavádění bezpečnostních modelů „zero-trust“. Experti taky doporučují využívat zdroje informací o hrozbách, omezovat přístup pomocí seznamů povolených IP adres a nasazovat nástroje pro detekci anomálií k identifikaci podezřelé aktivity.
Upozornění také uvádí, že popsaná taktika se neomezuje pouze na aktéry podporované státem. Podobné metody k zakrytí podvodných operací využívají i „standardní“ zločinecké skupiny.
V nedávném případě FBI ve spolupráci s mezinárodními partnery narušila provoz proxy služby známé jako SocksEscort, která napadla stovky tisíc zařízení po celém světě.
Varování tak podtrhuje širší posun v kybernetických hrozbách: místo přímých útoků se hackeři stále častěji skrývají za rozsáhlými sítěmi napadených zařízení, z nichž mnohá zůstávají bez povšimnutí v domácnostech a kancelářích po celém světě.
