Herní notebook jako výkonný pracovní nástroj?

Pro hraní nejnovějších her je zapotřebí vysoký výpočetní a zejména grafický výkon. Proto jsou herní notebooky vybaveny výkonnými procesory a grafickými čipy. Jejich výkon lze samozřejmě efektivně využít i pro náročné pracovní úkoly, což ocení inženýři, designéři, grafici, střihači videa, fotografové a mnoho dalších profesí.
Moderní herní notebooky jsou navíc relativně přenosné, takže se hodí i pro práci na cestách. Notebooky jsou vybaveny řadou portů a bezdrátových technologií, což usnadňuje připojení k externím zařízením, jako jsou monitory, tiskárny, skenery a další periferie. To je užitečné zejména pro grafiky a fotografy, kteří často potřebují pracovat s různými externími zařízeními.
Nevýhody
Herní notebooky jsou často dražší než běžné pracovní stanice, protože jejich výrobci si nechávají zaplatit i za design a různé barevné světelné efekty. Příliš extravagantní design může být pro některé profese kontraproduktivní. Image renomovaného architekta, i když je v soukromí vášnivým hráčem, rozhodně nezlepší notebook, jehož design se hodí spíše pro cosplayera nebo influencera.
Moderní notebooky mají naštěstí oproti svým předchůdcům konzervativnější design, který se zaměřuje na zdůraznění výkonu, například odvážnějším provedením průduchů chlazení. Herní notebooky jsou primárně určeny pro vysoký výkon, což může vést k rychlejšímu opotřebení některých komponent, například ventilátorů chladicího systému. Pracovní stanice jsou často robustnější a mají delší životnost. Inženýři a grafici, kteří potřebují spolehlivé vybavení na dlouhou dobu, se mohou více přiklánět k investicím do pracovních stanic.
Vysoký výkon herních notebooků často vede ke zvýšenému zahřívání a hlučnosti chladicího systému. Hráči zvuk ventilátorů nejen akceptují, ale mnozí z nich jej milují jako akustické synonymum vysokého výkonu. Při dlouhodobém používání však může být tento hluk obtěžující. Pracovní stanice jsou navrženy tak, aby tyto problémy minimalizovaly, což může být výhodou pro profesionály pracující v kancelářích nebo tichém prostředí.
Nicméně i herní notebooky umožňují nastavení výkonnostních profilů, přičemž jsou k dispozici tzv. tiché předvolby, které omezují hluk ventilátoru bez výrazného poklesu výkonu.
Povolání a jejich specifika
Grafici, designéři, střihači fotografií a videí mohou využít vysoké rozlišení a kvalitní displej herního notebooku s vysokou obnovovací frekvencí a často i širokou barevnou škálou a věrným zobrazením barev. Výkonné dedikované grafické čipy umožňují uživatelům pracovat s náročnými grafickými programy, které vyžadují velký grafický výkon.
Pokud výrobce notebooku upřednostnil obnovovací frekvenci před věrností barev, je řešením externí monitor s požadovanými parametry. Nejnovější „áčkové“ hry využívají velké soubory o velikosti desítek gigabajtů, proto jsou herní notebooky vybaveny rychlými vysokokapacitními SSD disky, aby hra běžela co nejrychleji a uživatel mohl mít nainstalováno několik takových her. Velké a zejména rychlé disky potřebují také střihači videa, kteří rovněž pracují s velkými videosoubory.
Moderní programy pro střih videa, jako je DaVinci Resolve nebo Adobe Premiere, dokážou využít naplno nejen výkon procesoru, ale také grafické karty, a to jak v tvůrčím procesu, tak při vykreslování výsledného videa. Výkonné grafické karty a dostatečně velká paměť RAM herních notebooků zajišťují plynulý chod editačních programů a minimalizují dobu potřebnou pro export videa.
Vzhledem k rostoucím nárokům na výkonnost softwaru pro počítačem podporované navrhování (CAD) a počítačem podporovanou výrobu (CAM) potřebují konstruktéři a inženýři počítače, které jim umožní efektivní práci. Vyžadují vysoký výpočetní a grafický výkon a dostatek paměti RAM. Herní notebook tyto požadavky splňuje, často s rezervou. Aplikace CAD/CAM mohou efektivně využívat vícejádrové procesory; čím více jader a vláken procesor má, tím lépe. Stejně tak špičkové grafické karty Nvidia GeForce RTX nebo AMD Radeon, které jsou standardní součástí herních notebooků, poskytují dostatečný grafický výkon pro vykreslování 3D modelů a realistických vizualizací.
Tyto grafické karty podporují technologie, jako je ray tracing a výpočetní akcelerace pomocí jader CUDA, což výrazně urychluje grafické operace. Díky výkonnému hardwaru mohou inženýři rychle a efektivně zpracovávat složité simulace a analýzy. Herní notebooky mají také spoustu portů pro připojení externích zařízení, jako jsou měřicí a testovací přístroje.
Datoví analytici, kteří pracují s velkými soubory dat a náročnými analýzami, mohou využít výkon herního notebooku, který jim umožní zpracovávat data rychleji a efektivněji. Tyto stroje jsou vybaveny výkonnými procesory a dostatečnou pamětí RAM, což umožňuje rychlé zpracování velkého množství dat. Analytici mohou k analýze dat, jež vyžadují velký výpočetní výkon, používat software „v paměti“, a získat tak výsledky v kratším čase. Možnost připojení externích úložných zařízení navíc analytikům umožňuje snadné ukládání a zálohování dat.
Pro vývojáře umělé inteligence, kteří pracují na hlubokém učení a trénují neuronové sítě, jsou herní notebooky ideální volbou. Díky výkonným grafickým kartám mají velký počet jader CUDA a mohou efektivně akcelerovat paralelní zpracování dat, což je při trénování modelů neuronových sítí nezbytné. Tyto notebooky nabízejí špičkový výkon, který umožňuje rychlé a efektivní trénování rozsáhlých jazykových modelů (LLM) a dalších složitých aplikací umělé inteligence.
Pro strojové učení doporučujeme upřednostnit notebooky s grafickými kartami Nvidia GeForce RTX, které jsou optimalizovány pro výpočty AI a podporují technologie, jako jsou jádra Tensor Cores, jež urychlují výpočetní úlohy hlubokého učení. Hlavním důvodem pro grafiky Nvidia je však rozsáhlá podpora technologie Nvidia Cuda ze strany knihoven a frameworků pro strojové učení, jako je PyTorch nebo Tensor Flow.
Při spouštění lokálně natrénovaných modelů LLM je důležité, aby celý model, který má několik gigabajtů, větší modely několik desítek gigabajtů, byl celý nejlépe v paměti grafické karty nebo alespoň v paměti RAM. Proto vybírejte notebooky, které mají alespoň 16 GB VRAM, případně 32 GB, nebo lépe G4 GB rychlé RAM, nebo aby měly sloty pro rozšíření RAM. Vývojáři umělé inteligence mohou pracovat na modelech vyžadujících vysoký výpočetní výkon a zároveň využívat přenosnost a flexibilitu, kterou herní notebook nabízí, a samozřejmě relaxovat u „eskových“ her.
Studenti ocení výkon herního notebooku nejen při hraní her, ale také při používání náročného softwaru, který může zahrnovat programy CAD, 3D modelování, grafický design, produkci hudby nebo střih videa. Výkonný procesor, grafická karta a dostatek paměti RAM zajistí plynulý chod aplikací a rychlé zpracování úloh. Další periferní zařízení, jako jsou kreslicí tablety nebo externí monitory, umožňují studentům využít plný potenciál zařízení.
Pište pro Computertrends
Máte dobré nápady, máte co říct? Chcete se podělit o své znalosti se čtenáři Computertrends?
Je tu ideální příležitost. V redakci neustále hledáme externí autory, kteří rozšíří náš záběr. Nabízíme možnost publikací zajímavých článků nejen na webu, ale také v našem tištěném magazínu.
Pokud máte zájem, ozvěte se šéfredaktorovi na e-mail: radan.dolejs@iinfo.cz
Herní notebooky nabízejí vysoký výkon, mobilitu a flexibilitu, takže jsou atraktivním řešením pro inženýry, grafiky, střihače videa a fotografy. Je však třeba vzít v úvahu i nevýhody, jako jsou vyšší cena, omezená odolnost a problémy se zahříváním a hlukem.
Při výběru mezi herním notebookem a pracovní stanicí by profesionálové měli zvážit své individuální potřeby a požadavky. Herní varianta může být vynikajícím pracovním nástrojem, pokud poskytuje požadovaný výkon a flexibilitu, ale v některých případech může být efektivnějším řešením pracovní stanice.
Autor je redaktor Nextech
Článek vyšel v magazínu Computertrends 7–8/2025
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.
Chcete si článek přečíst celý?
Tento článek je součástí exkluzivního obsahu pouze pro odběratele našeho newsletteru.
Přihlaste se k odběru newsletteru a my vám do mailu pošleme odkaz na celý článek.