Hloubková analýza Gemini už může procházet i váš Gmail a Drive

Václav Tesař
Včera

Autor: Computerworld.cz s využitím Dall-E
Nejnovější aktualizace Gemini umožňuje Deep Research průzkum vašich osobních účtů.

Gemini Deep Research, AI funkce umožňující hloubkovou analýzu prakticky jakéhokoliv tématu v reálném čase, je venku od března. Jeho nejnovější aplikace však chatbotovi umožňuje čerpat informace taky z vašich účtů v Gmailu, v Dokumentech, na Driveu a v Chatu. Google tvrdí, že jde o jednu z nejžádanějších funkcí, kterou bude možné využívat i bez předplatného.

Jinými slovy: Deep Research tak nově může jako reference využívat vaše e-maily, všechny prezentace, dokumenty, tabulky a soubory PDF na vašem Driveu, stejně jako historii chatů. 

Skutečnost, že se nemusí spoléhat pouze na veřejné zdroje z webu, znamená, že bude schopen tvořit personalizovanější výstupy. Pokud ho například požádáte, aby pro vás napsal marketingovou analýzu, zohlední vaše poznámky, všechny dokumenty, které váš tým napsal, nebo veškerou e-mailovou korespondenci mezi vámi a vašimi kolegy. Informace z vašeho účtu může s veřejnými údaji porovnávat, aby například vytvořil srovnávací tabulky pro analýzu konkurence.

Pokud se vám nelíbí, že Gemini má přístup ke všem vašim informacím, můžete si vybrat, ke kterým googlovským službám ho necháte připojit. 

Když v Gemini kliknete na nástroj Deep Research, zobrazí se rozbalovací nabídka, kde můžete jednotlivě zaškrtnout Search, Gmail, Drive a Chat. Momentálně je tato funkce k dispozici pouze na počítačích, ale „v nejbližších dnech“ se dostane i na mobilní zařízení.

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

