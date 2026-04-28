HP Omnibook pro éru AI

Možná někoho z vás napadne, čím se liší „obyčejný“ notebook od „AI“ verze? Je to především procesorem, který obsahuje výpočetní jednotku – NPU, která urychluje běh AI. Ta je v mnohonásobně výkonnější než jsou klasická jádra běžného procesoru. HP v tomto případě vsadilo na procesor AMD Ryzen AI 5 330.
Jde o čtyřjádrový model s frekvencí max 4,5 GHz, který je vybaven jedním jádrem Zen 5 Krackan Point 2 a třemi jádry Zen 5c. Čip je doplněn o integrovanou grafiku Radeon 820M. Co je ale důležité je výpočetní jednotka NPU, která v našem případě dosahuje slušných 56 TOPS.
Vzhled
Na první pohled je vidět že Omnibook 3 AI 15 je určený pro základní kancelářské nebo domácí nasazení. Sice má plastové tělo, ale ve velmi solidním a příjemném provedení. Konstrukce je pevná a dobře se nosí i otevírá. Na levé boční straně jsou konektory klasického USB, dále HDMI a jeden USB-C, který slouží i pro napájení.
Na druhé straně je pak klasický napájecí konektor, a ještě jeden klasický konektor USB. Trochu skromné vybavení, zejména pokud jde o dnes již standartní USB-C. Ale to se dá vyřešil malým replikátorem portů. Pro komunikaci slouží bezdrátová síťová karta Realtek Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4. Celková hmotnost notebooku je 1,65 kg.
Obrazovka
Displej, který má 15,6 palců je osazen nedotykovým matným IPS panelem s maximálním jasem 300 nit a barevným pokrytím sRGB prostoru 65 %. Obraz působí přirozeně a matný povrch brání odleskům velmi dobře. Tenký rámeček je elegantní a displej doplněn o webovou kameru s rozlišením Full HD.
Protože se jedná o 15,6palcový model, je v těle notebooku dostatek prostoru na plnohodnotnou klávesnici včetně numerické části. Tu doplňuje velkoplošný touchpad a čtečka otisků prstů pro bezpečné přihlašování bez hesla. To je dále možné i prostřednictvím kamery.
I když jsou na počítači Windows Home, tak je možné využívat všechny způsoby přihlašování a při použití účtu Microsoft je možné zapnout šifrování dat na disku, takže uživatel může mít data chráněna, a v případě odcizení nedojde k jejich kompromitaci.
Baterie
Součástí balení je napájecí adaptér s výkonem 65 W, který nabije baterii za zhruba hodinu a půl. Ta má kapacitu 41 Wh a HP udává dobu provozu na 9 hodin. Já jsem se sice na tuto dobu při mé práci nedostal, ale 7 hodin je pro běžný denní provoz velmi slušných. Samozřejmě velmi záleží, jak náročné aplikace jsou používány.
AI
Konečně se dostávám k tomu, co je specialitou tohoto Omnibooku. Microsoft přišel s označením Copilot+ PC, které má zdůraznit, že počítač je optimalizovaný pro provoz AI aplikací. Minimální požadovaný výkon je 40 TOPS.
V současné době většina uživatelů pracuje s cloudovou verzí nejznámějších LLM modelů, jež si získaly velkou oblibu. Notebook s NPU však dává možnost používat tyto modely lokálně, tedy bez nutnosti platit za každý token, který spotřebuje. Takže např. pro programátory nebo pro ty, kteří často pracují s texty a potřebují je zpracovávat, je to výhodné.
Otestoval jsem provoz LM Studia, Amuse, Lenonade a Ollama s mnoha modely a výsledky byly velmi dobré. Není problém si stáhnout a provozovat LLM Gemma, Qwen, DeepSeek-R1 nebo další. Odezva systému a rychlost komunikace byla velmi dobrá a kapacita RAM 24 GB měla vždy rezervu. Zde by se samozřejmě hodilo 32GB, ale při dnešní „paměťové“ krizi by to posunulo cenu mimo úroveň základního modelu pro AI aplikace.
Další možnou oblastí využití jsou klasické Windows aplikace, které využívají neuronovou jednotku pro analýzu obsahu dokumentů, práci se zvukem, výpočty pro grafické filtry nebo efekty. Videokonferenční aplikace ZOOM využívá NPU pro rozostření pozadí za účastníkem při hovoru nebo pro vylepšení obrazu. Další oblastí jsou aplikace pro práci s fotografiemi nebo videem. NPU dnes využívá např. DaVinci Resolve od Blackmagic Design. Jeho nenovější verze 21 je přímo nabitá AI funkcemi, a to jak pro práci s fotografiemi, obrazem nebo i zvukem. A takových aplikací bude časem přibývat.
Uživatel může provozovat vlastní agenty pro práci s dokumenty v prostředí GAIA. Jedná se o Open source prostředí optimalizované pro procesory Ryzen pro lokální provoz LLM modelů. Jde teprve o vývojovou verzi 0.17.3, ale AMD ji plně podporuje. Při prohlídce webových stránek AMD o procesorech Ryzen AI je vidět, že firma bude podporovat jak vývojáře, tak vznikající komunitu.
Závěr
Omnibook 3 AI 15 je základním modelem notebooku vybaveného NPU jednotkou pro provoz AI aplikací. Procesor Ryzen AI 330 je základním modelem v řadě, a tak se od něj nedá očekávat, že by v benchmarcích válcoval silnější modely. Grafika má bohužel jen dvě jádra a na jejím výkonu je to znát. Hraní 3D her jí opravdu nejde. Ale co také čekat od stroje na práci.
Provoz Windows aplikací typu Office nebo prohlížeče zvládá s velkou rezervou a paměť 24 GB RAM zaručuje plynulé fungování bez problémů. Pevný disk má 512 GB. To na běžnou práci zcela vyhovuje, ale při experimentování s lokálními LLM modely jeho kapacita rychle mizela. Nicméně pro uživatele, který má svoje 2–3 modely to je zcela bez problémů.
Ideální je tenhle stroj pro začínajícího programátora, který potřebuje výkon NPU za rozumnou cenu nebo pro uživatele, jenž má již aplikace, které výkon NPU využijí. Solidní zpracování, rozumná cena 18 990 Kč a dlouhá výdrž na baterii jsou dalšími klady tohoto Omnibooku.
