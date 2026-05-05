Vzhled a provedení
Po rozbalení monitoru HP Series 5 Pro 14 najdeme štíhlé a velmi dobře zpracované hliníkové šasi, jež ukrývá IPS panel Black Neo. Jedná se o vylepšenou verzi klasického IPS, která poskytuje lepší pozorovací úhly, přesnější podání barev a lepší černou. Vrchní vrstva je antireflexní a dobře omezuje odlesky okolního světla. Rozlišení panelu je 2 560 × 1 600 bodů, tedy víc než oficiální 2K (2048×1080), jak ho definuje Digital Cinema Initiatives. Jas je maximálních 400 nitů a během používání jsem si vystačil s nastavením na poloviční hodnotu. K jeho nastavení jsou určena dvě miniaturní tlačítka na boku panelu. Dalším ovládacím prvkem je už jenom spínač napájení. Ostatní parametry obrazu se nastavují pomocí programu, který je třeba nainstalovat.
Monitor je vybaven dvěma konektory USB-C s podporou DisplayPort 1.2 a Power Delivery. Jedním je možné připojit notebook a druhým zároveň celou sestavu napájet. Elegantní řešení, které ocení majitelé notebooků s jedním USB-C portem. Spotřeba panelu se pohybuje v závislosti na nastavení jasu od zhruba 7W až po maximálních 13W.
Obraz
IPS panel poskytuje velmi dobrou kvalitu obrazu a je možné jej použít i pro profesionální práci s grafikou, fotografiemi nebo videem. A to proto, že splňuje standard barevného rozsahu 100 % Display P3 a 100 % Adobe RGB. Barevný kontrast je definován hodnotou 2000:1 a doba odezvy je 7 ms. Obnovovací frekvenci lze nastavit od 50 do 75 Hz. Aby bylo dosaženo minimální tloušťky monitoru, která je pouhých 9 mm, podsvícení displeje zajišťují LED umístěné po stranách. Obraz působí živým a vyváženým dojmem, barvy jsou přirozené.
Monitor je možné provozovat jak na šířku, tak na výšku. Opěrka v zadní části umožňuje regulovat úhel naklonění. Při používání na výšku je k dispozici pouze jeden úhel daný umístěním a tvarem zadní opěrky. Ale zcela vyhovuje. Zejména kombinace externí monitor na výšku vedle notebooku je velmi praktická. Dovoluje mít na jedné obrazovce obsah vhodný pro širokoúhlý displej a na druhé třeba webové stránky nebo fotografie zobrazované v režimu na výšku.
Závěrem
Externí monitor HP Series 5 Pro 14 je povedený kousek který je velmi vhodný pro všechny, kteří potřebují kvalitní a dostupné mobilní řešení pro práci na cestách. Notebooky s kvalitním IPS nebo OLED panelem jsou často prémiové, a tomu odpovídá i cena. Doplnit stávající notebook o tento externí panel je finančně méně náročné a dvojnásobná pracovní plocha není k zahození. Barevná kvalita je vynikající, stejně jako provedení. Hmotnost je přijatelných 0,6 kg, což není velký problém. Panel je vybaven ochranným krytem. Lze jej přenášet v tašce spolu s notebookem, aniž by hrozilo jeho poškození. Na práci se dvěma monitory si člověk zvykne rychle. A pro práci s grafikou nebo při střihu videa, případně pro práci s Excelem zlepší druhá plocha vaší efektivitu zásadním způsobem.