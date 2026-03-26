HP uvádí 20miliardový AI model pro firemní PC s důrazem na lokální zpracování

Radan Dolejš
Autor: HP
HP představilo nový přístup k umělé inteligenci v podnikovém prostředí. Jde o nástroj HP IQ, který funguje přímo v zařízení a nabízí automatizaci rutinních úkolů či podporu rozhodování bez nutnosti cloudového připojení.

HP přichází s modelem umělé inteligence, jenž disponuje 20 miliardami parametrů a běží přímo v hardwaru podnikových počítačů. Tento přístup se liší od běžných řešení závislých na internetovém připojení a vzdálených serverech. 

První nasazení je naplánováno na jaro roku 2026 formou předběžného přístupu na notebooku HP EliteBook X G2. Během léta téhož roku se dostupnost rozšíří na omezenou řadu dalších notebooků, stolních počítačů a videobarů Poly Studio, přičemž širší implementace přijde ve druhé polovině roku.

Umělá inteligence není jen ta generativní, upozorňuje odborník David Filgas
Hlavní přidanou hodnotou je možnost pracovat s AI i v offline režimu, což zajišťuje kontinuitu například při cestování nebo v oblastech s nestabilním připojením. Jak zdůraznil ředitel produktu Matt Brown, model je navržen tak, aby zvládal komplexní pracovní postupy bez závislosti na externích zdrojích. Současně klade důraz na ochranu dat – zpracování probíhá lokálně a cloudové služby jsou zapojeny pouze na základě výslovného souhlasu uživatele.

Lokální přístup eliminuje rizika spojená s přenosem dat do vzdálených infrastruktur a snižuje latenci, která u cloudových řešení často představuje omezení.

Uživatelské rozhraní a propojení zařízení

Součástí HP IQ je nové uživatelské rozhraní Visor, které se na obrazovce objevuje dynamicky pouze v momentech, kdy je jeho funkcionalita potřebná. Tímto způsobem minimalizuje rušivé prvky a usnadňuje přirozený pracovní tok. Zda se tento přístup osvědčí jako intuitivní, ukáže až reálné nasazení, avšak záměr je jasný – AI má být nedílnou součástí pracovního prostředí, nikoli samostatnou aplikací vyžadující zvláštní pozornost.

Vyzkoušeli jsme: notebook Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition

Dalším plánovaným rozšířením je funkce NearSense, založená na rozhraní Device-to-Device-Infrastructure API od Googlu. Tato technologie umožní komunikaci mezi zařízeními na platformách Windows, Android a vybavením konferenčních prostor Poly Studio. V praxi má jít o scénáře, kdy uživatel jednoduchou interakcí přenáší soubory nebo úkoly mezi zařízeními v blízkém okolí bez potřeby manuálního nastavení či cloudového zprostředkování.

Plán dostupnosti a hardwarová podpora

Hardwarová základna pro HP IQ je dimenzována na vysoký výkon. Notebook HP EliteBook X G2 nabídne NPU výkon až 85 TOPS díky procesorům Snapdragon X2 Elite/Plus a výdrž baterie přesahující 20 hodin. 

Pro náročnější AI workloady je připravena pracovní stanice HP Z8 Fury s až čtyřmi grafikami Nvidia RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q. Bezpečnostní aspekty pokrývá mechanismus HP TPM Guard proti fyzickým útokům.

Školení Zabbix

Správa zařízení s prvky umělé inteligence

Vedle HP IQ došlo k vylepšení platformy HP Workforce Experience Platform (WXP), určené pro správu firemní flotily zařízení. Nové funkce zahrnují diagnostiku a doporučení generovaná umělou inteligencí při systémových upozorněních. Tyto mechanismy mají urychlit řešení problémů, jako je nedostatek paměti nebo zastaralé aplikace, a to včetně možnosti automatizovaných oprav bez manuálního zásahu.

Správci IT mohou nově vytvářet vlastní reporty na základě telemetrických dat, což usnadňuje identifikaci systémových anomálií napříč zařízeními. Integrace s nástroji jako Microsoft Intune rozšiřuje možnosti centrálního monitoringu. Další novinkou je služba Poly+ Analyze, která od třetího čtvrtletí roku 2026 přidá analýzu uhlíkové stopy s údaji o spotřebě energie a odhadovaných emisích z využívání zařízení v kolaborativním prostředí.

 

Získejte pro svůj produkt či službu ocenění IT produkt roku! Soutěž „IT produkt roku“ vyhlašuje redakce Computertrends s cílem vyzdvihnout výrobky disponující vlastnostmi, které je významně odlišují od konkurenčních produktů stejné kategorie. Může přitom jít jak o celkově inovativní pojetí produktu, tak o jednotlivé funkční zdokonalení, výrazně zjednodušené ovládání nebo třeba o výjimečně příznivou cenu.

Soutěž probíhá ve třech samostatných kolech v kalendářním roce a každý postupující produkt či služba do jednoho ze tří finálových kol získává právo na titul IT produkt roku.

Máte-li zájem účastnit se soutěže IT produkt roku, neváhejte. Kontaktujte nás prosím na itprodukt@iinfo.cz.

O přihlášku a více informací si můžete napsat nebo zavolat na telefonech 776 204 420 nebo 604 266 707 či 725 326 893, případně na také na adrese itprodukt@iinfo.cz.

