Hrozba, nebo příležitost? Umělá inteligence proměňuje webdesign

Lada Nová
Dnes

Autor: © Victoria - Fotolia.com
Nový průzkum ukazuje, že většina webdesignérů vnímá umělou inteligenci jako svou největší hrozbu.

Umělá inteligence rychle proměňuje odvětví webdesignu, a ne každému se tato změna líbí. Studie hostingové společnosti 20i zjistila, že 76 % webdesignérů považuje AI za největší hrozbu pro svůj byznys. 

Do průzkumu se zapojilo 500 webdesignérů (z USA) a společně vyjádřili obavy jak o jistotu zaměstnání, tak o kvalitu práce generované umělou inteligencí. Výsledky však zároveň naznačují, že situace je složitější než jen náhrada pracovních míst.

Podle zprávy 75 % respondentů uvedlo, že konkurenční AI produkty už loni ovlivnily jejich podnikání, a stejné procento uvedlo, že získávání nových klientů je pro ně dnes v důsledku toho složitější. Skoro 90 % se taky domnívá, že jejich klienti podceňují skutečné náklady na profesionální webdesign – což zpráva spojuje s nárůstem AI nástrojů slibujících rychlé a levné vytvoření webových stránek.

Přesto někteří v oboru vidí spíš příležitost než úpadek. Harry Roper, zakladatel agentury pro webový design Imaginary Space, říká, že AI se už dnes používá k urychlení vývoje a personalizaci obsahu. 

„Vidíme aplikace, které dokážou vygenerovat kompletně hotové webové stránky během několika sekund, což přináší spoustu výhod napříč různými úrovněmi zákazníků a odvětvími. (…) Zároveň to umožňuje firmám rozvíjet marketing mnohem rychlejším tempem,“ řekl s tím, že s klesajícími náklady se webdesign založený na AI stane „spíš vedlejším produktem marketingu než něčím, co vyžaduje velké počáteční investice.“

ChatGPT spotřebuje stejně elektřiny jako některé státy Přečtěte si také:

Roper tvrdí, že designéři, kteří AI přijímají – namísto toho, aby se jí bránili – mohou získat konkurenční výhodu a zároveň odmítá představu, že AI jednoduše nahradí lidské designéry. 

„Otázkou není, zda přijdete o práci kvůli AI. Jde o to, jak se bude muset vaše role této nové technologii přizpůsobit,“ říká a srovnává probíhající změnu s průmyslovými transformacemi v minulosti.

Podobný názor sdílí i Michael Butler ze společnosti 20i, který tvrdí, že odvětví vstupuje spíše do období změn než úpadku. „Výsledky našeho průzkumu ukazují, jak AI mění webový design v USA a jak dnes musí designéři pečlivěji přemýšlet o tom, v čem skutečně spočívá jejich hodnota,“ uvádí Butler. „AI nástroje pro ‚vibe design‘ usnadňují začátky, což nevyhnutelně zvyšuje konkurenci, zejména v levnější části trhu. Zároveň však při správném použití mohou tyto nástroje optimalizovat pracovní postupy a zvýšit výkonnost uživatelů všech úrovní.“

Podle Butlera mají výhodu ti, kteří se přizpůsobí: „Výhodu mají designéři, kteří AI využívají k posílení své práce, nikoli k jejímu nahrazení. Technické schopnosti a strategické rozhodování stále hrají důležitou roli a jsou dnes možná důležitější než kdy jindy.“ 

Zda se AI stane v oblasti webdesignu hrozbou, nebo konkurenční výhodou, tak nejspíš bude záviset na tom, jak se k ní postaví sami designéři.

Mohlo by vás zajímat

Dále u nás najdete

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

ASUS v Česku odhalil ExpertBook Ultra pro ty nejnáročnější

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Při screeningu rakoviny plic lékaři zachytí i jiné nemoci. Jaké?

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku Leo Expressu z Prahy do Varšavy

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Provoz EET 2.0 má stát až 600 milionů korun ročně

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

OnlyOffice k Euro-Office: musíte použít naše loga, ale nesmíte

V Česku startuje nový ambiciózní cloud

Soud: Mironet má nárok na ušlý zisk po zpackané razii

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Květnové svátky a nákupy: kdy bude otevřeno?

V digitálních dovednostech jsou Češi nad průměrem EU

EU si posvítila na AI, chce speciální označení pro obsah

Češi zbožňují digitální platby, v obchodech je využívá 85 % lidí

Agentní nákupy startují, nakupovat budou za biliony

Připravovaná novela stavebního zákona: Znovu a lépe?

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

