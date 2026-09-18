Huawei před americkým soudem čelí obvinění z krádeží obchodních tajemství

Ve Spojených státech začal soudní proces s čínským technologickým gigantem Huawei. Americké ministerstvo spravedlnosti firmu obviňuje, že po dvě desetiletí systematicky získávala obchodní tajemství a duševní vlastnictví konkurenčních amerických společností, aby si pomohla k dominantnímu postavení na světovém trhu telekomunikací. Huawei všechna obvinění odmítá. Podle obhajoby nejde o průmyslovou špionáž ani jiné protiprávní jednání, ale o běžný konkurenční boj a technologické inovace.
Americká vláda tvrdí, že Huawei neoprávněně získávala informace od několika společností, mezi nimiž jsou T-Mobile US, Cisco Systems, Motorola, CNEX Labs a Akhan Semiconductor. Obvinění se týkají například obchodních tajemství a technologií, které měly firmě pomoci při vývoji vlastních produktů.
„Společnost Huawei po dobu dvaceti let poškozovala americké společnosti a zneužívala americký finanční systém ve snaze ovládnout globální telekomunikační průmysl,“ prohlásil v úvodní řeči žalobce Taylor Stout z amerického ministerstva spravedlnosti. Huawei ale před soudem předkládá zcela opačný výklad. Obhájce společnosti Brian Heberling uvedl, že úspěch firmy je výsledkem její vlastní práce a technologického vývoje: „Je to o konkurenci, ne o spiknutí. O inovacích, ne o krádeži. O běžném podnikání, ne o trestné činnosti.“
Případ je zajímavý i z hlediska často diskutovaných vazeb Huawei na čínský stát. Na rozdíl od řady velkých čínských technologických společností totiž Huawei formálně není státním podnikem. Firma je podle svého vlastního modelu vlastněna zaměstnanci, nikoli čínskou vládou.
Společnost se navíc v posledních letech stala jedním z hlavních terčů amerických omezení vůči čínskému technologickému sektoru. Spojené státy ji považují za bezpečnostní riziko a výrazně omezily její přístup k americkým technologiím. To mělo za následek například praktický ústup Huawei z mobilního trhu ve Spojených státech a v Evropě a firemní přesun pozornosti k nositelné elektronice.
Aktuální proces se však soustředí především na údajné získávání obchodních tajemství a další protiprávní jednání. Vyšetřování trvalo osm let, než se případ dostal před soud. Samotný proces by měl trvat přibližně tři měsíce.
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