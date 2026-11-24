Google se chystá výrazně změnit pravidla instalace aplikací na Androidu. Od ledna 2027 začne postupně vyžadovat ověření totožnosti vývojářů, a to nejen u aplikací distribuovaných prostřednictvím Obchodu Play, ale i u těch, které uživatelé instalují z jiných zdrojů. Cílem je omezit šíření malwaru a podvodných aplikací. Kritici však upozorňují, že tím Google získá větší kontrolu nad celým ekosystémem Androidu.
Dosud bylo možné na Androidu instalovat aplikace stažené prakticky odkudkoli, pokud uživatel povolil instalaci z neznámých zdrojů. Nový systém toto pravidlo mění a aplikaci od vývojáře, který u Googlu nebude registrovaný, už nainstalovat nepůjde. Takové ověření bude vyžadovat předložení úředního dokladu totožnosti a zaplacení registračního poplatku 25 dolarů.
Nejde přitom o novinku pouze pro Obchod Play – jeho vývojáři už ověřením procházejí –, nově se stejná povinnost rozšíří i na aplikace distribuované prostřednictvím alternativních obchodů nebo přímo z webových stránek.
Změny začnou v lednu
Google spustil ověřování už letos v září v Brazílii, Indonésii, Singapuru a Thajsku. Podle společnosti se systém osvědčil a dosud se zaregistrovaly miliony aplikací distribuovaných mimo Obchod Play. Ty mají představovat víc než 99 % všech instalací aplikací pro Android na světě. Celosvětové zavádění tohoto systému začne v lednu 2027 a kompletní by mělo být do března.
Technická infrastruktura pro ověřování už je přitom součástí certifikovaných zařízení s Androidem 8 Oreo a novějším. Google rovněž spolupracuje s významnými výrobci a provozovateli alternativních obchodů s aplikacemi, mezi něž patří Samsung, Honor, Oppo, Xiaomi, Transsion a Vivo. Tyto obchody mají po spuštění nových pravidel nabízet pouze ověřené aplikace.
Google po kritice některá pravidla zmírnil
Původní návrh Googlu nicméně vyvolal odpor části vývojářů i uživatelů, kteří v něm vidí omezení jedné z tradičních výhod Androidu – možnosti instalovat software nezávisle na Googlu. Společnost proto některé podmínky upravila. Hobby vývojáři, kteří chtějí aplikace šířit pouze mezi omezeným počtem uživatelů, budou moci využít bezplatný účet, původně plánovaný limit 25 instalací Google zvýšil na 50 a přidal rozhraní API, které má vývojářům usnadnit registraci nových balíčků aplikací.
Úplně bez možnosti instalace neověřeného softwaru nezůstanou ani běžní uživatelé. Google připravil takzvaný pokročilý režim instalace, který umožní obejít ověřování a nainstalovat libovolnou aplikaci bez ohledu na stav její registrace. Funkce je však ukrytá v nastavení, její aktivaci doprovázejí varování před bezpečnostními riziky a celý proces zahrnuje povinnou 24hodinovou čekací lhůtu.
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