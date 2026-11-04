Internet dnes používá 6,3 miliardy lidí. Dvě miliardy zůstávají off-line

„V době umělé inteligence znamená být offline být vyloučen z nespočtu příležitostí, od vzdělávání po zaměstnání. Nyní více než kdy jindy potřebujeme rozšiřovat konektivitu a dělat ji smysluplnou pro všechny, všude,“ uvedla generální tajemnice ITU Doreen Bogdan-Martinová.
Propast mezi bohatými a chudými zeměmi přetrvává
Navzdory tomu, že internet dnes používají více než tři čtvrtiny světové populace, zpráva odhaluje výraznou nerovnost v tom, kdo je připojen. Ve vysokopříjmových zemích dosahuje používání internetu 93 procent, v nízkopříjmových jen 32 procent – téměř třikrát méně.
Ředitel Rozvojového sektoru ITU (BDT) Cosmas Luckyson Zavazava upozorňuje, že rostoucí konektivita otevírá dveře k socioekonomickému rozvoji a novým technologiím, včetně umělé inteligence – bez digitálních dovedností ale zůstanou tyto přínosy pro mnohé nedosažitelné a digitální propast se dál prohloubí.
Zpráva přináší globální, regionální a příjmové odhady napříč klíčovými ukazateli: používáním internetu, předplatnými a datovým provozem, cenovou dostupností, digitálními dovednostmi, pokrytím mobilních sítí a vlastnictvím telefonů.
Pohlaví. Internet celosvětově používá 79 procent mužů a 74 procent žen. Poměr žen k mužům mezi uživateli se zvýšil na 0,94 – propast se tedy pomalu zavírá.
Věk. Mladí lidé zůstávají výrazně více on-line než zbytek populace: internet používá 86 procent lidí ve věku 15–24 let oproti 74 procentům ve starších věkových skupinách.
Město vs. venkov. Propast se zužuje, ale přetrvává: k internetu má přístup 82 procent obyvatel měst oproti 63 procentům na venkově.
Mobilní telefony. Vlastní je 84 procent světové populace starší 10 let – ve vysokopříjmových zemích přes 95 procent, v nízkopříjmových 57 procent.
Pokrytí sítí. Signálem alespoň 3G je pokryto 97 procent světové populace. U 5G je ale rozdíl propastný: 86 procent ve vysokopříjmových zemích proti pouhým 4 procentům v nízkopříjmových.
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Datový provoz. Průměrná měsíční mobilní data na jedno předplatné dosahují ve vysokopříjmových zemích 20 GB – zhruba šestkrát více než 3,4 GB v zemích nízkopříjmových.
Ceny. Celosvětová mediánová cena mobilního datového balíčku klesla na 1,2 procenta hrubého národního důchodu (HND) na obyvatele, u pevného připojení na 2,3 procenta.
Cenová dostupnost jako klíč k AI budoucnosti
Vnitrozemské rozvojové země (LLDC) a malé ostrovní rozvojové státy (SIDS) letos poprvé splnily obecně uznávaný cíl cenové dostupnosti – 2 procenta HND na obyvatele za mobilní širokopásmové připojení. V nejméně rozvinutých zemích (LDC) ale mediánová cena zůstává na 6,1 procenta HND. Celosvětově tři z deseti ekonomik nesplňují ani jeden z cílů dostupnosti, ani u pevného, ani u mobilního připojení.
Zpráva ITU uzavírá, že v éře umělé inteligence rozhodnou o tom, kdo z nových technologií skutečně profituje, dva faktory: cenově dostupná konektivita a digitální dovednosti. Podle ITU je uzavření globální digitální propasti zásadní podmínkou, aby v digitální budoucnosti nikdo nezůstal pozadu.
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