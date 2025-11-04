Internetový archív už uložil biliontý záznam

Online archiv Wayback Machine, iniciativa neziskové organizace Internet Archive, v říjnu zaznamenal svou biliontou webovou stránku.
San Francisco při té příležitosti dokonce oficiálně vyhlásilo 22. říjen „Dnem internetového archivu“ (Internet Archive Day), na počest tří desetiletí uchovávání kolektivní paměti internetu.
Metu projekt zaznamenal po letech obtíží rámovaných sérií sporů o autorská práva, které neziskovou organizaci téměř přivedly k bankrotu a nakonec ji přiměly odstranit víc než půl milionu knih z její otevřené knihovny Open Library.
„Přežili jsme, ale knihovna byla zničena,“ okomentoval události nedávných let zakladatel Internet Archive Brewster Kahle pro magazín Ars Technica.
Od představení Wayback Machine v roce 2001 si Kahle představoval Internet Archive jako moderní Alexandrijskou knihovnu, jen „s lepším plánem požární ochrany“, jak zažertoval právník specializující se na autorská práva Kyle Courtney. Cíl byl jednoduchý: zajistit bezplatný a trvalý přístup k online znalostem. Jak však poznamenává Ars Technica, ambice Archivu ho postavily do konfliktu s velkými mediálními společnostmi.
Během pandemie vytvořil Archiv „Národní nouzovou knihovnu“ a zrušil limity výpůjček elektronických knih, aby čtenáři měli přístup k materiálům i během uzavření fyzických knihoven. Vydavatelé podali žalobu s argumentem, že se jedná o porušení autorských práv.
Po letech soudních sporů Archiv v roce 2024 prohrál své poslední odvolání. Škody mohly dosáhnout až 400 milionů dolarů, díky urovnání se však projekt podařilo zachránit.
Archiv čelil žalobě i kvůli projektu Great 78, který digitalizoval na 400 tisíc zvukových nahrávek z konce devatenáctého století až do 50. let toho dvacátého. V tomto případě vydavatelé upozorňovali na škody ve výši až 700 milionů dolarů, i tento se však podařilo urovnat dohodou.
Kritici soudních sporů, včetně Meredith Roseové ze společnosti Public Knowledge, řekli magazínu Ars Technica, že práce archivu mohla přinést cenné informace „na povrch“ online, místo aby zůstaly pohřbeny v tištěné podobě. Znepokojení vyjádřil i Kyle Courtney:
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
„Nechceme, aby se knihovny staly Hulu nebo Netflixem s dočasnými licencemi a mizejícími knihami.“ Jiní se obávají, že hrozba obrovských pokut za porušení autorských práv by mohla knihovny odradit od digitalizace materiálů za účelem jejich uchování.
V současné době Archiv proti žádné žalobě ani jiné hrozbě nestojí a Kahle je dle svých slov odhodlaný k jeho rozvíjení. Rozšiřuje tzv. Democracy’s Library, bezplatné online centrum pro vládní výzkum propojené s Wikipedií. Shromažďuje také více fyzických knih, aby zajistil, že se znalosti neztratí s úbytkem knihovních systémů.
„Snažíme se být prostě knihovnou v tradičním smyslu. Ale je to čím dál těžší,“ říká Kahle s obavami z rostoucího vlivu korporací a úpadku veřejných knihoven. Jeho vize však zůstává jednoduchá: svět, kde každý může číst, učit se a tvořit. „Chceme, aby každý byl čtenářem.“
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.