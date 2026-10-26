Investoři do AI mohou do čtyř let prodělat biliony dolarů, varuje Gartner

Do konce roku 2030 by mohlo být ohroženo znehodnocením více než 3,5 bilionu dolarů, které jsou nebo budou vynaložené na infrastrukturu umělé inteligence, pokud poskytovatelé umělé inteligence budou pokračovat v současném tempu kapitálových výdajů.
Nepředstavuje umělá inteligence novou bublinu pro investory?
„V letošním roce by poskytovatelé AI měli utratit téměř 1 bilion dolarů na infrastrukturu AI a podle prognóz by mezi lety 2027 a 2030 měli investovat dalších 6 bilionů dolarů,“ uvádí Will Sommer, analytik společnosti Gartner.
Podle něj však jejich výzkumy naznačují, že odpovídající tržby z AI v podnikové i spotřebitelské sféře nebudou k zajištění ziskové návratnosti všech plánovaných kapitálových výdajů na AI v tomto období stačit.
Do roku 2030 by majitelé datových center pro umělou inteligenci museli vygenerovat kumulativní tržby ve výši 8,5 bilionu dolarů, aby pokryli avizované kapitálové výdaje, náklady na financování a také 12% návratnost investovaného kapitálu (ROIC), kterou Gartner považuje za minimální požadovanou míru, tvrdí Sommer.
Celkové tržby z AI v podnikové i spotřebitelské sféře, které lze v tomto období připsat datovým centrům pro AI, však podle prognóz Gartneru dosáhnou nanejvýš 3,6 bilionu dolarů.
Neschopnost dosáhnout udržitelné ROIC u rychle se odepisujících aktiv by téměř jistě vyžadovala významné odpisy. Gartner odhaduje, že by pokračující trajektorie investic do infrastruktury pro AI mohla do roku 2032 vystavit riziku odpisů aktiva v hodnotě více než čtyři biliony dolarů.
Trh s neocloudy se konsoliduje
Neocloudy tak budou patřit mezi subjekty nejvíce vystavené nerovnováze mezi tržbami a kapitálovými výdaji. Například hyperscaleroví poskytovatelé, jako je Google nebo Amazon, disponují rozsáhlými a vysoce diverzifikovanými zdroji příjmů, které by mohly investice do AI udržet po celá léta.
Na druhou stranu neocloudy musejí brzy dosáhnout návratnosti investic do IaaS optimalizovaného pro AI a souvisejících platforem, aby mohly svůj provoz udržet.
Gartner odhaduje, že výdaje na IaaS optimalizovanou pro AI porostou z 66 miliard dolarů v roce 2027 na 174 miliard dolarů v roce 2030.
„Růst výdajů na tato řešení bude pro většinu poskytovatelů výpočetních služeb v oblasti AI příliš nízký na to, aby se jim příslušné investice do AI vrátily ještě předtím, než bude nahrazená současná generace polovodičů pro AI,“ podotýká Sommer.
Na základě toho předpovídá, že do roku 2030 donutí tlak ohledně nákladů a absence odlišujícího se obchodního modelu více než 80 % poskytovatelů neocloudů, aby ukončili samostatné podnikání.
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