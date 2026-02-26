Computertrends  »  Technologie  »  Irsko se po čtyřleté pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Irsko se po čtyřleté pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Radan Dolejš
Dnes

Ilustrativní obrázek irské krajiny s kopci, útesy a historickými ruiny, zprostředkující bohatou historii a přírodní krásu Irska.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
V Irsku skončilo téměř čtyřleté moratorium na připojování datových center k elektrické síti. Země, která postavila ekonomiku na moderních technologiích a výstavbě obřích datových center, se tak vrací do starých kolejí, ale s novými pravidly.

Irská Komise pro regulaci utilities (CRU) v prosinci 2025 uzavřela období téměř čtyřleté nejistoty, které vzniklo v reakci na rychlý růst spotřeby elektřiny v sektoru datových center. V roce 2021 tato zařízení dosahovala přibližně pětiny celkové spotřeby v zemi a regulátor zavedl soubor omezení zaměřených na stabilitu sítě. 

Praktickým důsledkem byla situace velmi blízká moratoriu, kdy se z množství plánovaných záměrů podařilo realizovat pouze jediný projekt většího rozsahu. 

Nový rámec CRU nyní formálně znovu otevírá možnost připojování, avšak za podmínek, které výrazně zpřísňují energetické a lokalitní nároky na nové kapacity. Upozornila na to poradenská agentura DC Byte.

Rozhodnutí CRU zavádí tříúrovňový systém podle maximálního importu: do 1 MVA, v pásmu 1 až 10 MVA a nad 10 MVA. Právě poslední kategorie, charakteristická pro hyperscale datová centra, je klíčová pro další vývoj trhu a současně podléhá největšímu množství omezení. Pro projekty nad 10 MVA jsou definovány tři základní požadavky. 

Prvním je povinnost zajistit generaci za měřičem v rozsahu odpovídajícím plné připojovací kapacitě, což fakticky znamená výstavbu vlastního zdroje energie stejné velikosti, jako je požadované připojení k síti. Druhým kritériem je umístění v lokalitách, kde existuje dostatečná rezerva pro přijetí nové zátěže bez negativního dopadu na stabilitu. 

Třetím požadavkem je závazek, aby 80 procent roční spotřeby datového centra bylo kryto investicemi do obnovitelných zdrojů přímo v Irsku; tento cíl lze naplnit jak prostřednictvím dlouhodobých smluv na odběr energie, tak vlastní výstavbou větrných či solárních projektů.

Důsledky pro lokalitu, investice a energetickou politiku

Zvolený přístup mění dosavadní geografii i ekonomiku výstavby. Greater Dublin Area, která byla v minulosti přirozeným centrem zájmu investorů, naráží na limity přenosové soustavy a stává se z hlediska nových velkých připojení méně dostupnou.

Naopak roste význam lokalit ve vnitrozemí a na západě země, kde lze novou zátěž lépe integrovat. Z praktického hlediska to znamená přesun plánování směrem k integrovaným energetickým parkům, v nichž jsou datová centra koncipována společně s obnovitelnými zdroji a případně i doplňkovou plynovou nebo jinou výrobou elektřiny.

Investiční model se tím mění z jednoduché výstavby datového centra na dvojí projekt, v němž je třeba paralelně zvládnout inženýring, financování a povolovací procesy jak pro IT infrastrukturu, tak pro energetickou část. S ohledem na délku povolovacích řízení, zaplněné fronty na připojení a nutnost koordinace s provozovateli sítě se realistický horizont dokončení nových hyperscale projektů posouvá spíše za rok 2027.

Na straně velkých technologických firem je patrná připravenost na takový typ regulace, zejména tam, kde již existují interní klimatické a energetické závazky. Společnosti, které deklarují stoprocentní podíl obnovitelných zdrojů na své spotřebě a současně plánují masivní investice do AI infrastruktury, vnímají jasně definovaná pravidla jako předvídatelné prostředí pro dlouhodobé rozhodování. 

Paralelně s rozhodnutím CRU běží i Large Energy User Action Plan, jenž obsahuje soubor opatření zaměřených na to, aby noví velcí odběratelé nesloužili pouze jako zátěž, ale také jako nástroj pro modernizaci a posílení soustavy. Provozovatelé přenosové a distribuční sítě mají v tomto rámci povinnost upravit procesy připojování v přesně stanoveném časovém horizontu.

Celkově jde o politiku, která kombinuje snahu udržet Irsko jako důležité evropské centrum pro datová centra s tlakem na vyšší míru energetické soběstačnosti a dekarbonizace. Pro developery i provozovatele to znamená, že technické parametry datového centra a jeho energetická strategie již nelze oddělovat. 

Úspěšný projekt bude definován nejen kapacitou a latencí, ale také způsobem, jakým je integrován do struktury sítě a do portfolia obnovitelných zdrojů na území Irska.

Radan Dolejš

