Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Václav Tesař
Dnes

Žena sedí u stolu s notebookem, pravou rukou si drží spánky a působí vystresovaně. Na obrazovce a v prostoru nad ní jsou jemně zobrazené ikony notifikací a připojení k internetu, symbolizující digitální přetížení a tlak technologií na pracovišti.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Průzkum společnosti Adaptavist ukazuje, že dvě třetiny zaměstnanců pociťují negativní vliv technologií na pracovišti. Přes čtyřicet procent jich je kvůli tomu ve stresu.

Skoro dvě třetiny (63 %) zaměstnanců tvrdí, že technologie měly v uplynulém roce na jejich životy negativní dopad. Řada jich není spokojena s technologickými řešeními, která jim poskytují jejich zaměstnavatelé. 

Zhruba jeden ze čtyř (23 %) hledal kvůli stresu způsobenému technologiemi nové zaměstnání a jeden z dvaceti kvůli tomu rovnou odešel. Informuje o tom web TechRadar s odkazem na zprávu společnosti Adaptavist.

Co data ukazují dál? Například, že kromě nedostatku vhodných nástrojů zaměstnance stále víc znepokojuje trvalé připojení k internetu a neustálá digitální komunikace. Přibližně pětina respondentů uvedla tlak na to, aby zůstali připojeni online i mimo pracovní dobu (19 %) a pocit vyloučení způsobený digitální komunikací (19 %). 

Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
Jak zvládnout digitalizaci, automatizaci a AI v malé firmě s Petrem Mackem
0:00/

Ještě víc se pak obávají nesprávného tónu komunikace online (29 %). V důsledku toho 30 % respondentů pociťuje digitální přetížení a 41 % trpí stresem nebo úzkostí z nadměrného množství oznámení, což vede k tomu, že 12 % pracovníků po celém světě čerpá kvůli technologiím na pracovišti nemocenskou dovolenou.

Co s tím? Jen omezit digitální technologie dle všeho není řešením. Jen 16 % respondentů chce míň digitálních nástrojů, ale na druhou stranu 41 % chce víc školení a 45 % chce víc vzdělávacích zdrojů. S tím koresponduje i 23 % zaměstnanců, kteří se kvůli nedostatečné podpoře při používání nových nástrojů cítí vystresovaní.

„Společnosti, které úspěšně předcházejí vyhoření a ztrátě motivace, se nezaměřují pouze na výběr správných nástrojů, ale také na lidské faktory, od zachování autonomie pracovníků po vytváření podpůrné kultury v oblasti přijímání technologií,“ komentoval Neal Riley, vedoucí inovací ve společnosti Adaptavist Group.

prace_s_linuxem_tip

Společnost ve své zprávě také upozorňuje na pokles takzvané task discretion, tedy možnost zaměstnanců vlastního kritického uvažování a rozhodování se, jakým způsobem daný úkol vykonají. Vzhledem k tomu, že pracovníci mají menší kontrolu nad tím, jak pracují, jeden z pěti (18 %) cítí tlak, aby prokazoval produktivitu pomocí zastaralých a nevhodných metrik. 

Riley proto firmám doporučuje, aby rozvíjely kulturu porozumění a podpory na pracovišti a zaměřily se na lidské faktory spíš než na černobílé metriky, aby zajistily dlouhodobou udržitelnost.

Autor článku

Václav Tesař

předplatné PŘEDPLATNÉ