Je tu aktualizovaný Chrome v pořadí již číslo 143

Václav Tesař
Včera

Autor: PCWorld (s využitím DALL-E)
Aktuální verze Chromu opravuje třináct bezpečnostních chyb a integruje nové AI funkce.

Google vydal nový balík bezpečnostních oprav pro prohlížeč Chrome, která opravuje třináct zranitelností ve verzích 143.0.7499.40/41 pro Windows a macOS a 143.0.7499.40 pro Linux. Aktualizace zároveň přináší prohlížeč Chrome s pořadovým číslem 143.

Všechny z dotčených zranitelností byly objeveny externími výzkumníky a žádná z nich prý nebyla zneužita. Čtyři Google klasifikoval jako vysoce rizikové, tři byly zařazeny do kategorie středního rizika a zbytek byl hodnocen jako nízký.

Chrome 143 přináší taky několik nových funkcí. Jednou z nich je možnost číst webové stránky hlasitěji. Chcete-li ji použít, musíte nejprve otevřít režim čtení pomocí nabídky pravého tlačítka myši. Následně se zobrazí postranní panel s ovládacími prvky, jako jsou Přehrát, Rychlost hlasu, Výběr hlasu a Zvýraznění hlasu.

Google taky do svého prohlížeče přidává další nástroje umělé inteligence. „Režim AI“ ve vyhledávání půjde nově spustit přímo z adresního řádku nebo stránky Nová karta. Gemini v Chromu dokáže shrnout obsah webu, vysvětlit ho a odpovědět na otázky. Tato funkce je zaváděna zatím pro uživatele v USA, kteří mají jako výchozí jazyk nastavenu angličtinu.

Podle harmonogramu Googlu měl být Chrome 143 k dispozici už 25. listopadu, ale místo toho byl bez vysvětlení odložen na 2. prosince. Konečná verze se však přesně shoduje s předběžnou verzí, což naznačuje, že v ní nebyly nalezeny žádné závažné problémy. Chrome 144 je plánován na leden 2026.

