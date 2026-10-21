Jednoduchý a bezplatný editor přímo v prohlížeči? Zkuste Tiny Little Office

Textový editor, tabulky, prezentace nebo kalendář – to vše nabízí webová aplikace Tiny Little Office, která funguje přímo v prohlížeči, bez přihlašování a cloudového úložiště. Jejím základem je jednoduchý princip: dokumentem je samotný odkaz. Aplikaci vytvořil zkušený vývojář Paul Ford s pomocí nástrojů umělé inteligence. Obsahuje deset nástrojů včetně textového editoru, tabulek, tvorby prezentací, kalkulačky, kreslení, diagramů, animací, kalendáře a plánovače cest. Stačí otevřít stránku a začít pracovat.
Všechny změny se ukládají jako zakódovaná data přímo do URL adresy. Pokud odkaz někomu pošlete, získá přesnou kopii dokumentu. Příjemce si ji může upravit, jeho změny se ale už nepromítnou do původního souboru. Nejde tedy o společnou editaci v reálném čase, jakou známe například z Google Docs.
Odkazy lze chránit heslem, nastavit je pouze pro čtení nebo určit dobu jejich platnosti v rozmezí od jedné hodiny do jednoho měsíce. Dokumenty je možné uchovávat také lokálně v prohlížeči, případně nastavit jejich automatické smazání po zavření stránky.
Projekt navazuje na drobné webové nástroje TinySheet a TinyCalendar, které Fordův kolega Rich Ziade vytvořil před šesti lety. Tehdejší projekty nakonec skončily, nyní se však myšlenka vrací v podobě celé sady aplikací. Podle Forda je dnes jednodušší než kdy dřív vytvářet malé, účelové programy.
Řešení má ovšem své limity. Odkazy mohou být při sdílení v chatu dlouhé a aplikace vůbec nepodporuje nahrávání videí ani obrázků. Ford proto přirovnává její pojetí spolupráce spíš k rozdávání vlastních tištěných novin na ulici než ke sdílení jednoho společného dokumentu…
Tiny Little Office je open source, takže jeho kód může kdokoli prohlížet a používat. Projekt podporuje také práci s AI agenty. Není jasné, jak velká část aplikace vznikla takzvaným vibe codingem, tedy programováním s výraznou pomocí umělé inteligence. Ford nicméně ve zveřejněné dokumentaci uvádí, že při vývoji využíval mimo jiné nástroj Claude Code od společnosti Anthropic.
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