Computertrends  »  Ostatní  »  Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Jsme digitálně zdraví? Vůbec, jsme čím dál víc nemocní, trpí hlavně dívky

Radan Dolejš
Dnes

Mladý muž sedí v noci na posteli, unavený, s telefonem v ruce. Obličej mu osvětluje světlo displeje, zatímco v rozostřeném pozadí se objevují obrysy digitálních notifikací, symbolizující přetížení z neustálé online aktivity.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Digitální zdraví Čechů je na sestupu a letošní data O2 to potvrzují bez milosti. Ať už se podíváte na čísla z aktuálního reprezentativního průzkumu mezi dvěma tisíci respondenty, nebo na trend za posledních dvanáct měsíců, všude vidíte totéž: mladá generace jede s mobilem naplno, což si vybírá daň nejen na jejich psychické pohodě, ale i na vztazích, kvalitě spánku a náladě obecně.

Generace Z prosedí v průměru na mobilu skoro pět hodin denně, často dokonce přes šest, což je o polovinu víc, než sami považují za únosné. 

Pro více než tři čtvrtiny z nich je běžné usínat s telefonem v ruce, což spolehlivě likviduje základy zdravého spánku.

Alarmující je i fakt, že devět z deseti lidí s velmi nízkým digitálním zdravím přiznává stres, pokud nejsou delší dobu online. Doomscrolling a pocit, že bez mobilu o něco přijdete, ovládá hlavně mladé. Výsledkem není jen unavený mozek, ale i neklid, úzkosti, únavu a často rozklížené vztahy.

Téměř polovina mladých přiznává pocity viny a frustrace z toho, kolik času bezmyšlenkovitě na mobilu tráví, nárůst těchto nepříjemných emocí je meziročně skokový. 

Víc než dvě třetiny mluví o tom, že na mobilu ztrácejí pojem o čase, zatímco samotná snaha kontrolovat a řídit svůj digitální čas stále pokulhává – většina nástrojů na omezení času, upozornění nebo režim soustředění je využívaná jen formálně, pokud vůbec.

Co je digitální zdraví?
Digitální zdraví představuje schopnost používat moderní technologie tak, aby podporovaly naši psychickou pohodu, zdravé mezilidské vztahy, produktivitu i kvalitní spánek. Zahrnuje vědomé nastavení hranic, aby nás digitální svět neovládal, ale přinášel pozitivní zážitky. Klíčovým aspektem je umění najít rovnováhu mezi časem online a offline aktivitami. Digitální zdraví se odráží ve schopnosti zvládat stres spojený s technologiemi a prevenci negativních emocí, jako jsou úzkost či vyčerpání. Cílem je dlouhodobě udržitelný přístup ke světu digitálních technologií, který podporuje celkovou životní spokojenost a zdraví.

Přitom povědomí o digitální bezpečnosti u mladých roste. Sedm z deseti Čechů už nějak řeší, jak se v online světě chovat bezpečně – nejvíc mezi lidmi do 34 let. O2 se proto snaží hledat cesty, jak digitální návyky kultivovat pozitivně, a přichází letos s programem sedmidenní výzvy na zlepšení digitálního zdraví. 

1700 000 lidí v ČR má nízký nebo nebo velmi nízký index digitálního zdraví

Každý den inspiruje k zamyšlení a nabízí konkrétní změny – od večerky bez mobilu přes nastavení režimu Nerušit až po doporučení, jak aspoň část dní strávit víc offline.

Pro zákazníky připravilo O2 ve spolupráci s Elin.ai dvouměsíční prémiový přístup ke stejnojmenné AI aplikaci: Elin není tradiční chatbot, ale psychologická AI, která dokáže nejen analyzovat vaši náladu a doporučit kroky na zlepšení, ale také včas varuje před digitální závislostí a kolapsem emocí způsobeným třeba Instagramem, doomscrollingem nebo online konflikty.

Z aktuálních dat je zřejmé, že technologie nejsou ani samospasitelné, ani zlo. Problém je v našich návycích a ve schopnosti udržet si odstup a také v nastavení sociálních sítí.

Zvlášť alarmující jsou důsledky intenzivního používání sociálních sítí pro dospívající dívky. Algoritmy Instagramu, TikToku či dalších platforem neustále bombardují teenagery srovnáváním, vylepšenou realitou a tlakem na dokonalost vzhledu, což dramaticky zvyšuje míru úzkostí, depresí i poruch příjmu potravy.

Výzkumy ukazují, že teenageři, a zejména dívky, patří mezi nejohroženější skupiny – čelí vyšší míře kyberšikany, emoční manipulace a často také extrémním formám online šikany, která má přímý dopad na sebevědomí a celkovou psychickou pohodu. Je zaznamenán výrazný nárůst sebepoškozování, pokusů o sebevraždu a dlouhodobého narušení vztahu k vlastnímu tělu. 

Mozek dospívajících dívek je obzvlášť citlivý na mechaniky sociálních sítí – likes, komentáře a schvalování mají téměř návykový dopad na jejich emoční systém a dlouhodobě podkopávají pocit vlastní hodnoty.

