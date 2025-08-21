Computertrends  »  Hardware  »  Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží smartphone a za kolik si ho v průměru kupují?

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží smartphone a za kolik si ho v průměru kupují?

Radan Dolejš
Dnes

mobilní příslušenství, smarpthone, nabíječka na stole
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Češi mají ve svém mobilním příslušenství uložené miliardy korun. Ukázal to průzkum Instant Research pro českou společnost Fixed.zone. Podle něj vlastní lidé ve věku 18–65 let příslušenství k mobilním telefonům, tabletům a nositelné elektronice za více než 42 miliard korun. Nejvíce do něj investují mladí lidé a muži. Největší část těchto peněz připadá na sluchátka, nabíječky a powerbanky.

Průměrná cena mobilního telefonu v populaci 18–65 let je v České republice kolem 11 400 korun. V příslušenství má pak každý Čech průměrně 6 200 korun, tedy více než polovinu ceny telefonu. Dohromady mají Češi v mobilních telefonech uložených téměř 78 miliard a v příslušenství přes 42 miliard korun.

„Celková částka přesahující 42 miliard korun ukazuje, že mobilní technologie už nejsou jen pracovní pomůcka. Jsou také módním doplňkem a zdrojem zábavy. Tento segment trhu roste, i když samotný trh s telefony stagnuje,“ říká datový ekonom ze společnosti Datarun Petr Bartoň.

Podle obchodního ředitele české společnosti Fixed Daniela Havnera čísla dokazují, že lidé vnímají příslušenství jako důležitou součást svého života. Podle něj do doplňků investují, aby si užili pohodlnější, stylovější a bezpečnější používání technologií.

Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

„Potvrzuje se, že příslušenství pro mobilní zařízení je významný a rostoucí segment, ve kterém se vedle mobilních telefonů točí miliardy korun. My ve FIXED jsme hrdí na to, že patříme ke špičce tohoto odvětví,“ Daniel Havner.

Podle datového ekonoma Petra Bartoně lze očekávat, že nákupy mobilního příslušenství porostou i nadále rychleji než nákupy samotných telefonů. 

„Jsou za tím dva trendy, a to technologický a demografický. Jsme v období, kdy se technologie chytrých doplňků telefonů rozvíjejí rychleji než samotné telefony, které dnes slouží jako základní procesor, jehož využití postupně rozšiřujeme právě nejrůznějšími doplňky. Samotný procesor pak nepotřebujeme obměňovat tak často,“ popisuje.

Nejvíce lidé investují do sluchátek

Nejvíce peněz mají lidé zainvestovaných ve sluchátkách, průměrně jde o 1 900 korun na osobu. Jedná se tak o necelých 31 % z celkové částky, kterou mají ekonomicky aktivní Češi v příslušenství. Následují nabíječky s 24,5 % (každý v průměru 1 500 korun) a powerbanky s 14,6 % (každý zhruba 900 korun). Další peníze mají lidé v příslušenství, jako jsou kryty, pouzdra, držáky, stojany, lokátory, klávesnice, kabely, redukce, stylusy nebo světla. 

Mladí lidé mají v příslušenství k nositelné elektronice a mobilním telefonům zainvestovaných nejvíce peněz, jedná se o téměř 8 tisíc korun. S rostoucím věkem obyvatelstva naopak finanční částka příslušenství klesá. Například lidé starší 54 let v něm mají o více než 3 tisíce korun méně než nejmladší věková skupina 1826 let.

„S tím, že největšími uživateli doplňků je mladší generace, která si osvojuje mobily i k těm činnostem, ke kterým měla starší generace počítače, bude celková poptávka na trhu dále růst. Důvodem je to, že na mobilech odchované generace budou tvořit stále větší procento populace,“ uzavírá Bartoň. Více do mobilního příslušenství pak investují také muži než ženy, a to zhruba o 700 korun (muži v něm mají přibližně 6 500 korun).

U Čechů vede Samsung, Xiaomi a iPhone

Průměrná cena mobilního telefonu v České republice je podle průzkumu 11 400 korun. Nejvíce za něj utrácejí lidé ve věku 18–26 let, nejméně pak lidé nad 54 let. S rostoucím věkem tedy cena telefonu klesá. 

To je dané zejména tím, že téměř polovina nejmladší věkové skupiny vlastní iPhone. Dražší telefony si pořizují také muži. Investují do nich v průměru o 1 500 korun více než ženy.

Nejrozšířenější značkou mobilních telefonů je mezi Čechy ale Samsung, ten vlastní 28,2 % dotázaných respondentů. Následuje Xiaomi s 25,4 % a iPhone s 23,7 %. Samsung mají převážně lidé ve středním věku 36–53 let, jedná se dohromady o 60,7 % dotázaných v této věkové skupině. 

Mobilní telefony Xiaomi si pak nejméně pořizují lidé ve věku 18–26 let. Ostatní mobilní značky, jako je například Motorola, Honor, Vivo, OnePlus nebo Google, se na rozdíl od výše zmíněných vyskytují s velkým odstupem, a to v řádech jednotek procent.

Nový telefon každé 4 roky

Každý Čech v průměru obměňuje svůj starý telefon za nový jednou za čtyři roky. Nejčastěji kupují nové telefony lidé středního věku, a to přesně po čtyřech letech. 

Nejméně často pak pořizují nový mobilní telefon lidé nad 54 let, obměna za starý jim stačí jednou za čtyři a půl roku.

Radan Dolejš

