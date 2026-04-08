Konec copilotů se blíží, podnikový software čekají dramatické změny

V tomto nově vznikajícím modelu se tak lidé přesouvají od práce, kterou dokončují pomocí firemního softwaru, směrem k dohledu nad inteligentními systémy, které vykonávají úkoly jejich jménem.
Zatajujete před šéfy, že vám v práci pomáhá umělá inteligence?
Rozdíl tak nespočívá v tom, že AI je jen doprovodnou funkcí, ale že disponuje delegovanou pravomocí dovolující AI agentům spouštět akce napříč podnikovými systémy v rámci limitů daných nastavenými pravidly a identitou.
„V tomto prostředí už oprávnění k vykonávání akcí není funkcí produktu. Jde o architektonickou pozici, která zahrnuje kontrolu nad identitou, oprávněními, prosazováním pravidel, přístupem k autoritativním zdrojům organizace i auditovatelnost,“ vysvětluje Alastair Woolcock, analytik společnosti Gartner.
Dodavatelé, kteří považují AI jen za vrstvu vylepšující současnou činnost, podle něj riskují, že budou odsunuti na okraj.
Jako první tato zásadní změna zasáhne workflow, která mají velký počet schvalovacích kroků a jsou citlivé na načasování jednotlivých kroků – tam nové platformy umělé inteligence zkrátí dobu potřebnou pro rozhodnutí a pravomoci dosavadních pracovníků přenese na AI agenty, které budou plnit příslušné předpisy.
Vykonávání úkolů se postupně přesune z tradičních uživatelských rozhraní na platformy, které řídí podnikový kontext a bezpečným způsobem delegují práci. Role lidí se sice změní, ale nezmizí – pracovníci se stanou „správci AI agentů“, kteří pouze dohlížejí na výsledky namísto toho, aby úkoly sami vykonávali.
Tyto změny na trhu donutí podniky i dodavatele podnikového softwaru k strukturálnímu rozhodnutí: buď projdou zásadní změnou s ohledem na delegované vykonávání a řídicí roviny AI, nebo zůstanou u rozhraní bez plné podpory AI agentů.
Z tohoto důvodu analytici předpokládají, že nejpozději do čtyř let budou softwarové společnosti, které vrství nad dosavadními aplikacemi pouze podpůrnou AI místo aby je přepracovaly pro agentní vykonávání úkolů, čelit snížení marží až o 80 %.
Úspěšní dodavatelé nebudou do svých produktů v budoucnu pouze přidávat funkce umělé inteligence.
Místo toho začlení orchestraci agentů do autoritativních zdrojů organizace, zpřístupní API pro vykonávání úkolů na základě pravidel a také budou prosazovat identitu, oprávnění a audit přímo na řídicí rovině. Tak získají konkurenční výhodu.
