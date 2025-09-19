Computertrends  »  Software  »  Konec podpory Office 2016 a 2019 se blíží

Konec podpory Office 2016 a 2019 se blíží

Václav Tesař
Dnes

Sdílet

Autor: Techspot.com
Starší verze oblíbeného kancelářského balíku přestanou být podporovány ve stejný den jako Windows 10.

Microsoft připomíná, že podpora pro Office 2016 a 2019 skončí 14. října. Tedy ve stejný den, kdy skončí podpora pro Windows 10. 

Po tomto datu nebudou pro Office 2016 a 2019 vydávány žádné další aktualizace ani bezpečnostní záplaty a nebude možné se od Microsoftu dobrat žádné technické podpory. 

hacking_tip

Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
Jak si osedlat firemní tisk v době digiální
0:00/

Pro upřesnění, sice bude možné Office 2016 a 2019 dál používat i po skončení podpory, ale s tím jsou spojena určitá rizika. Nejenže již nebudete mít k dispozici technickou podporu, pokud se něco pokazí, ale absence bezpečnostních aktualizací znamená, že software bude s postupem času stále víc zranitelný vůči malwaru a hackerům. 

Jako bezpečnější se tak jeví upgrade na Microsoft Office 2024. Alternativně se můžete přihlásit k balíku Microsoft 365 a Office nadále používat prostřednictvím této služby. A pro úplnost, 14. října skončí rovněž podpora pro Visio 2016 a 2019 a Microsoft Project 2016 a 2019.

Zbývá méně než měsíc: Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat? Přečtěte si také:

Zbývá méně než měsíc: Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

Václav Tesař

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Anketa

Vytváříte už aplikace s pomocí nástrojů umělé inteligence?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Jak jste pevní v kramflecích v případě kyberbezpečnosti?
1/11 otázek
Spustit kvíz

TIP NA VIDEO

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

Školení pro IT
Docker
22. 9. 2025
9:30
Více
Správa linuxového serveru
24. 9. 2025
9:00
Více
Bezpečnost na linuxovém serveru
25. 9. 2025
9:00
Více


 

Z našich webů

Dále u nás najdete

Proč je Intel v úpadku?

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

Cesta k superrychlému ethernetu

Bazaliom vypadá jako vřídek, je třeba jej odstranit včas

Němci spustili nejvýkonnější evropský počítač Jupiter

Ruští trollové vytvořili přes 300 falešných webů živených AI

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Největšími investory do spywaru jsou Spojené státy

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Spojené státy přicházejí o turisty. Které země z toho profitují?

Certifikace 777X nejde tak rychle, jak Boeing doufal

Kolik stát vydá na sociální dávky a co jejich příjemce čeká?

Jak se rozhodlo, co má od nového roku dělat ČT?

Z venkovních koupališť do aquaparků a krytých bazénů

Evropa zavádí revoluční pravidla pro data. Začíná platit Data Act

Konec Windows 10 je za rohem. Co byste měli udělat?

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Ozvěte se, pokud se považujete za chodicí technickou encyklopedii

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Co píšeme v nejnovějším Computertrends?
předplatné PŘEDPLATNÉ