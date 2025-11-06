Konecta a CrewAI spojují síly, aby přinesly revoluci do provozních modelů prostřednictvím agentické umělé inteligence

V rámci této spolupráce se Konecta stává hlavním konzultačním a implementačním partnerem CrewAI pro evropský a latinskoamerický trh. Spojením strategického poradenství s provozní dokonalostí obě společnosti nabídnou firmám nové možnosti, jak efektivněji řídit své operace a zvyšovat hodnotu zákaznické zkušenosti.
Posílení procesů prostřednictvím agentické automatizace
Platforma CrewAI umožňuje organizacím efektivně koordinovat více specializovaných AI agentů, kteří společně realizují komplexní obchodní procesy od začátku až do konce. Tato pokročilá orchestrace zásadně mění způsob, jakým firmy fungují – umožňuje automatizaci pracovních toků, které dříve vyžadovaly zapojení několika lidských pracovníků. Například vytvoření obchodní nabídky může nyní probíhat plně automatizovaně: od pochopení klientova kontextu, přes tvorbu příběhu a přípravu prezentací, až po generování cenových modelů – vše hladce koordinováno „posádkou“ AI agentů.
Toto partnerství zároveň tvoří základ pro nový přístup společnosti Konecta k agentické AI: jednotné a strukturované prostředí pro návrh, orchestraci a škálování autonomních agentů v rámci zákaznických i interních firemních operací. Díky využití platformy Agent Management Platform (AMP) od CrewAI získá Konecta a její klienti možnost rychle, bezpečně a ve velkém měřítku nasazovat agentické řešení v praxi.
Ověřený dopad a transformační potenciál pro provozní modely
Spojení Konecta a CrewAI přináší dvojí hodnotu – stejný agentický model pohání jak zákaznická řešení napříč klíčovými odvětvími, jako jsou bankovnictví, finanční služby a pojišťovnictví (BFSI), maloobchod, telekomunikace či veřejné služby, tak i interní provozní procesy samotné Konecty. Mezi ně patří například oblasti lidských zdrojů, financí, nákupu nebo právních služeb.
Příkladem praktického využití je automatizace procesu onboardingu nových zaměstnanců. Jakmile nový pracovník podepíše pracovní smlouvu, skupina AI agentů automaticky zpracuje potřebné informace, přidělí přístupová oprávnění a identifikační odznaky, zajistí IT vybavení a vytvoří personalizovaný plán začlenění. Tento zefektivněný proces nejen šetří čas, ale zároveň umožňuje lidským týmům soustředit se na strategické a kreativní činnosti s vyšší přidanou hodnotou.
Sílu agentické AI ilustruje i nedávná iniciativa, v rámci které Konecta využila platformu CrewAI k automatizaci testování hlasových agentů pro přední službu v oblasti doručování jídla. Orchestrace 1 000 konverzací v 60 reálných scénářích vedla ke zkrácení QA cyklu o 96 % – z původních 74 hodin na pouhé tři.
Pro efektivní realizaci všech projektů spojených s CrewAI zřídila Konecta specializované Centrum excelence. To bude rozvíjet a certifikovat odborné kompetence v oblasti agentické AI napříč týmy a zajistí konzistentní nasazení těchto řešení v rámci celé organizace. Konecta očekává, že v průběhu následujících 12 měsíců využije integraci s CrewAI přibližně 30 až 40 % její zákaznické základny. Výsledkem bude zásadní proměna zákaznické zkušenosti a výrazné posílení provozní agility.
Vedoucí postavení v Evropě a Latinské Americe
V rámci strategického partnerství se Konecta stává konzultačním a implementačním partnerem společnosti CrewAI pro evropský a latinskoamerický trh. Tato role potvrzuje dlouhodobé vedoucí postavení Konecty v oblasti transformace zákaznické zkušenosti a digitálních operací na úrovni velkých podniků v obou regionech.
Konecta bude organizacím pomáhat s návrhem, pilotováním a škálováním řešení postavených na agentické AI – s důrazem na důvěru, flexibilitu a obchodní dopad. Díky kombinaci strategických vhledů a silných realizačních schopností bude Konecta klíčovým partnerem pro firmy, které chtějí využít potenciál platformy CrewAI – od úvodního posouzení až po plné nasazení do provozu.
„Agentická AI představuje zásadní posun v tom, jak podniky fungují. Nejde o nahrazení lidí, ale o rozšíření lidské inteligence prostřednictvím řízené, datově podložené orchestrace,“ uvedl Nourdine Bihmane, generální ředitel společnosti Konecta. „Platforma CrewAI nám umožňuje propojit lidskou odbornost, špičkovou zákaznickou zkušenost a odpovědnou AI do jednoho inteligentního ekosystému, který podporuje neustálou optimalizaci a přináší měřitelné výsledky. Společně nastavujeme nový globální standard pro škálování inteligentních operací založených na důvěře, transparentnosti a smyslu.“
João Moura, zakladatel a generální ředitel CrewAI, dodává: „CrewAI umožňuje firmám rychle nasazovat AI agenty do reálného provozu – s řešeními, která jsou snadno použitelná, důvěryhodná od základu a připravená ke škálování. Konecta sdílí stejnou filozofii. Díky jejich hluboké provozní expertíze a našim technologiím proměňujeme vizi inteligentních operací v konkrétní, měřitelnou realitu – ve velkém měřítku a s dlouhodobým dopadem.“
O společnsoti Konecta
Konecta je přední globální a inovativní poskytovatel služeb v oblasti outsourcingu zákaznických procesů. S více než 120 000 zapálenými zaměstnanci, kteří komunikují ve 30 jazycích na 4 kontinentech a ve 26 zemích, se Konecta zaměřuje na specifické potřeby a příležitosti jednotlivých odvětví. Nabízí široké portfolio komplexních řešení pro správu zákaznických vztahů – od akvizice a retence zákazníků, přes zákaznický servis a technickou podporu, až po inkaso pohledávek. To vše na základě udržitelného obchodního modelu. Její služby stojí na hlubokých odborných znalostech v oblasti zákaznické zkušenosti, řízení procesů, digitálních řešení a nejmodernějších technologií. Se sídlem v Madridu dosahuje Konecta globálních příjmů přibližně 2 miliardy EUR a spolupracuje s více než 500 klienty včetně nejvýznamnějších značek v oblasti telekomunikací, energetiky, bankovnictví, mobility, maloobchodu a e-commerce.