Konecta a SPEEEX uzavírají strategické partnerství v Kosovu

Po dvou letech společného vývoje projektů společnosti sladily své strategické cíle, čímž významně posílily své evropské BPO a digitální kapacity. Využívají k tomu rozsah, provozní vyspělost a expertízu společnosti Konecta v digitální transformaci a silnou nearshore dodávku a multilingvální schopnosti společnosti SPEEEX.
Proč je Kosovo strategickou volbou
Kosovo je ideální lokalitou pro dodávku služeb, která nabízí přesvědčivou kombinaci strategických výhod. Země se může pochlubit mladou, dynamickou a vysoce kvalifikovanou pracovní silou se silnými multilingválními a digitálními dovednostmi. Rychle se rozvíjející obchodní ekosystém, moderní infrastruktura a vysoká míra přijetí technologií navíc zajišťují stabilní, efektivní a škálovatelné prostředí pro servisní operace. Tato kombinace talentu, dostupnosti a provozní vyspělosti byla rozhodujícím faktorem pro expanzi společnosti Konecta do tohoto regionu.
Akcelerace digitální transformace a multilingvální CX excelence napříč Evropou
Konecta a SPEEEX sdílejí vizi akcelerace digitální transformace a redefinice budoucnosti CX. Jako součást své strategie Katalyst, ohlášené loni, vede Konecta komplexní transformační cestu, která zahrnuje budování odbornosti v oblasti AI a uzavírání strategických aliancí s partnery jako Google Cloud, AWS, CrewAI a Uniphore. Kombinací přístupů zaměřených na člověka s pokročilou technologií Konecta nadále dodává inovativní, technologiemi poháněná CX řešení, přičemž si udržuje důvěryhodné dlouhodobé vztahy s klienty, což se odráží v 96% míře obnovy smluv.
SPEEEX přináší do tohoto partnerství rozsáhlé kapacity v evropských jazycích, čímž se staví do pozice největšího poskytovatele technologicky podporovaných obchodních služeb v Kosovu, s 2 500 zaměstnanci na plný úvazek ve čtyřech prémiových lokalitách v Prištině (HQ), Vushtrri, Ferizaj a Prizren. Přibližně 80 % jejích služeb je poskytováno v plynulé němčině, doplněných o vysoce kvalitní řešení v angličtině a italštině, a rostoucí expertízou ve francouzštině. Všechny operace probíhají výhradně on-site v moderních, technologicky vybavených kancelářích, čímž je zajištěna konzistentní excelence služeb.
„Toto partnerství silně podporuje naši ambici dodávat vysoce kvalitní a škálovatelné služby našim klientům na německém a evropském trhu. Je obzvláště cenné, protože rozšiřujeme naši kapacitu v německých jazykových operacích, které vyžadují 100% kancelářský model dodávky. Jako důvěryhodný globální partner jsem plně přesvědčen, že z Kosova poskytneme tu nejvyšší kvalitu služeb,“ uvedl Yasin Uslu, generální manažer Konecta CEE.
„Partnerství se společností Konecta je pro nás všechny v SPEEEX momentem velké hrdosti. Odráží důvěru, kterou globální lídři vkládají do našich lidí, naší kultury a kvality služeb, které dodáváme každý den. Společně se společností Konecta přinášíme světová řešení pro zákaznickou zkušenost, která jsou poháněna talentem a odhodláním našich týmů v Kosovu. Toto partnerství je především o společných hodnotách a ambici společně růst. Těšíme se na velmi úspěšnou cestu, která nás čeká,“ řekl Fikret Murati, zakladatel a CEO SPEEEX Inc.