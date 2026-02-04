Korekce bitcoinu snížila počet „dolarových milionářů“ o téměř 12 tisíc

Podle analýzy portálu TechGaged, která vychází z veřejně dostupných metrik BitInfoCharts, došlo mezi 9. lednem a 3. únorem 2026 k výraznému úbytku peněženek, jejichž zůstatek v přepočtu na americký dolar přesahuje hodnotu jednoho milionu. Zatímco na začátku ledna existovalo 151 175 takových adres, na začátku února jejich počet klesl na 139 326.
Celkem tedy hodnota 11 849 peněženek klesla v důsledku tržních pohybů pod sledovanou hranici.
Komprese valuace versus reálný výprodej
Klíčovým zjištěním analýzy je fakt, že tento pokles primárně neodráží masivní výprodej aktiv (sell-off) ze strany velkých držitelů. Jde o přímý důsledek přecenění podkladového aktiva vůči fiat měně.
Vzhledem k tomu, že klasifikace peněženek do majetkových vrstev je navázána na aktuální kurz USD, volatilita ceny bitcoinu automaticky přesouvá tisíce adres mezi jednotlivými kategoriemi. V tomto období bitcoin korigoval ze svých maxim blízko 90 000 USD do pásma kolem 70 000 USD.
Mnoho adres, které se pohybovaly těsně nad hranicí jednoho milionu dolarů, tak statisticky spadlo do nižší kategorie čistě matematickým přepočtem, aniž by došlo k pohybu mincí na on-chain úrovni.
Tento jev lze označit jako „valuace komprese“. Data o distribuci v pásmu středně velkých držitelů (adresy držící 1 až 100 BTC) vykazují podstatně menší strukturální změny, což potvrzuje hypotézu, že nedochází ke kapitulaci dlouhodobých investorů.
Citlivost na likviditu a tržní sentiment
Změny v počtu „milionářských“ adres slouží analytikům spíše jako indikátor tržní likvidity než jako metrika reálné adopce či exitu investorů. Metrika je vysoce citlivá na makroekonomické výkyvy.
Chcete dostávat do mailu týdenní přehled článků z Computertrends? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.
Rychlý úbytek těchto adres často funguje jako zpožděný indikátor utahování likvidity na trzích. Pro institucionální investory je podstatné, že fundamentální rozložení nabídky (supply distribution) se nemění tak dramaticky, jak by mohly napovídat titulky o „mizení milionářů“.
Metodika a validita dat
Uvedená data vycházejí z porovnání snapshotů distribučního seznamu BitInfoCharts „Bitcoin Rich List“. Referenční body byly stanoveny pomocí archivních záznamů služby Wayback Machine k datům 9. ledna 2026 a 3. února 2026.
Je nutné zdůraznit, že jedna bitcoinová adresa se nerovná jednomu uživateli. Jednotlivec či instituce může ovládat stovky adres, stejně jako jedna adresa (např. burzovní cold wallet) může držet prostředky tisíců uživatelů. I přes toto omezení však agregovaná data poskytují validní pohled na chování trhu v reakci na cenovou volatilitu.
Computertrends si můžete objednat i jako klasický časopis. Je jediným odborným magazínem na českém a slovenském trhu zaměreným na profesionály v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Díky silnému zázemí přináší aktuální zpravodajství, analýzy, komentáře a přehledy nejnovejších technologií dříve a na vyšší odborné úrovni, než ostatní periodika na tuzemském trhu.
Obsah Computertrends je určen odborníkům a manažerům z firem a institucí, kteří se podílejí na rozhodovacím procesu při nákupu ICT technologií. Jednotlivá čísla si můžete objednat i v digitální podobě.