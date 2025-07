Krize technologického průmyslu pokračuje, propustí čtvrt milionu lidí. I kvůli umělé inteligenci

Technologický sektor letos prochází výraznou vlnou propouštění, která nemá v posledních letech obdoby. Od ledna do konce července 2025 ztratilo v celosvětovém technologickém průmyslu práci už téměř 139 000 zaměstnanců. Podle aktuálních odhadů by tento počet mohl do konce roku vzrůst na více než 243 000. Důvody klesající zaměstnanosti jsou komplexní: ekonomická nejistota, vysoké úrokové sazby, ale především zrychlený nástup automatizace a technologií umělé inteligence, které zásadně mění potřeby i strukturu zaměstnanců.