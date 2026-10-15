Kvantový computing se už rozjíždí, půjde ale o mnohaleté projekty

Se zvýšeným zájmem o tuto oblast přicházejí i rostoucí výdaje. Podle Gartneru se celkový obrat kvantového computingu v příštím roce dostane až na hodnotu 1,1 miliardy dolarů. Letos přitom šlo o zhruba 870 milionů, meziročně tedy jde o téměř čtvrtinový vzestup.
Sledujete vývoj v oblasti kvantových počítačů
„Ačkoli trh stále čelí určitým výzvám, pokrok ve vývoji algoritmů, rychlosti hradel a škálovatelnosti naznačuje, že k průlomům v kvantovém computingu dochází rychleji, než se původně očekávalo. Nastává éra rané kvantové výhody, protože kvantové procesory střední kategorie už disponují dostatečným počtem qubitů, aby dokázaly realizovat některé složité úkoly s vylepšeným potlačením chyb,“ vysvětluje Gaurav Gupta, analytik Gartneru.
Hodnota kvantových technologií a typy příkladů se ale samozřejmě budou lišit podle příslušného odvětví. Analytici očekávají, že v roce 2028 se změní pořadí dvou nejvýznamnějších vertikálních trhů, které nejvíce utrácejí za iniciativy v oblasti kvantového computingu.
V současné době je klíčovým investorem veřejný sektor, kdy výdaje pohání velká snaha jednotlivých států získat v této oblasti technická prvenství. V příštím roce by měly výdaje tohoto sektoru v součtu činit 245 milionů dolarů, což je ale jen mírný meziroční nárůst z letošních 219 milionů dolarů.
Naopak největší dynamika pro roky 2028–2030 se očekává (i díky dostupnému kapitálu) u bankovnictví, financí a pojišťovnictví (BFI), které tak předstihnou v žebříčku výše zmíněný veřejný sektor a stanou se největším zdrojem výdajů na kvantové výpočty.
Pro ilustraci – v roce 2028 vynaloží 289 milionů dolarů, zatímco veřejný sektor by měl podle prognóz utratit v témže období 280 milionů dolarů.
Nezbytná konsolidace trhu
Vzhledem k současné velikosti trhu se analytici domnívají, že je přeplněný. Gartner očekává, že do roku 2030 zkrachuje až polovina současných startupů, a to především kvůli absenci řešení výpočtů odolných proti chybám (FTQC, fault-tolerant quantum computing).
Navzdory očekávané konsolidaci ale podniky začínají realizovat strategické počáteční investice, protože kvantové technologie už vykazují první známky praktických obchodních výhod.
Mnoho organizací navíc vnímá kvantový computing jako technologii s potenciálem přinést zásadní změny, a proto si pro ni už nyní budují odborné znalosti a připravenost.
„Firmy by měly svou cestu ke kvantovým technologiím vnímat jako víceletý projekt s cílem získat konkurenční výhodu nad svými nejbližšími konkurenty,“ dodává Gupta.
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