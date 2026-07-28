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Kyberútočníci v první polovině roku 2026 sázeli na důvěru, nikoli na exploity

Radan Dolejš
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Ilustrace konceptu kybernetických hrozeb v první polovině roku 2026 – praskající digitální štít odhaluje zneužité symboly důvěry: vládní budovu, rodinný snímek, nákupní košík, chatovou bublinu a reklamní banner, propojené sítí uzlů umělé inteligence na tmavém pozadí.
Autor: Radan Dolejš s podporou AI
Pololetní zpráva Gen Digital za období leden až červen 2026 dokumentuje zásadní posun v taktikách kybernetických útočníků. Podvody a sociální inženýrství tvoří téměř 46 procent všech zachycených hrozeb, počet e-shop scamů vzrostl o 109 procent a úniky osobních dat generovaly přes 3,3 milionu upozornění. Novou kategorii rizik představují agentní AI systémy schopné autonomně spouštět kód a vytvářet vzdálený přístup k napadeným strojům.

Gen Digital publikoval svou první pololetní zprávu o kybernetických hrozbách. Data pocházejí z telemetrie napříč produkty společnosti a pokrývají prvních šest měsíců roku 2026.

Ústřední zjištění zprávy lze shrnout do jedné věty: útočníci opouštějí technické exploity a systematicky zneužívají důvěru.

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Podvody dominují spektru hrozeb

Podvody a sociální inženýrství tvořily v prvním pololetí téměř 46 procent všech detekcí v telemetrii Gen. Malvertising představoval dalších přibližně 30 procent. Tradiční malware a exploity tak dohromady pokrývaly méně než čtvrtinu zachycených incidentů.

Mezi nejrychleji rostoucími kategoriemi figurují podvody s vydáváním se za vládní instituce (nárůst o 387 procent) a podvody s vydáváním se za rodinné příslušníky (nárůst o 454 procent). Obě kategorie těží z kontextu, který oběť vnímá jako legitimní – úřední komunikaci nebo zprávu od blízké osoby.

Gen zablokoval 114,2 milionu e-shop scamů, tedy o 109 procent více než v druhém pololetí 2025. Web skimming – technika, při které útočník injektuje škodlivý kód do platebních formulářů jinak legitimních e-shopů – zaznamenal nárůst o 212 procent na 996 300 zablokovaných pokusů.

Reklamní platformy jako distribuční kanál podvodů

Výzkum Gen Digital nazvaný Scam Ad Machine analyzoval reklamní data z platforem Meta pro Evropskou unii a Spojené království. Podvodné reklamy tvořily téměř třetinu analyzovaného vzorku a vygenerovaly více než 304 milionů zobrazení za méně než měsíc.

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Reklamní ekosystém tak podvodníkům poskytuje dosah, který dříve vyžadoval budování vlastní infrastruktury – botnetů, spamových kampaní nebo kompromitovaných webů.

GhostPairing: trvalý přístup k WhatsAppu bez hesla

Zpráva popisuje taktiku nazvanou GhostPairing. Útočník přiměje uživatele schválit připojení prohlížeče jako propojeného zařízení ve WhatsAppu. Po schválení získá trvalý přístup k účtu – zprávy, hlasové poznámky i kontakty zůstávají exponovány, aniž by platforma odeslala přihlašovací upozornění.

Útok funguje v rámci standardní funkcionality WhatsApp Web, což zásadně ztěžuje jeho detekci na straně poskytovatele služby.

Tech support scamy: Evropa dohání Spojené státy

Spojené státy zůstávají největším cílem tech support scamů s 4,67 milionu zablokovaných útoků. Francie s 2,54 milionu a Německo s 2,3 milionu ale dohromady americký trh mírně překonaly. Japonsko zaznamenalo téměř 2,2 milionu zablokovaných pokusů.

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Celkový počet zablokovaných tech support scamů dosáhl 20,3 milionu, tedy o 61,6 procenta více než v předchozím pololetí. Uživatelé Windows tvořili 92 procent cílů.

Agentní AI rozšiřují útočnou plochu

Zpráva poprvé identifikuje agentní AI systémy jako samostatnou kategorii bezpečnostních rizik. Platforma Gen Sage detekovala u AI agentů vysoce rizikové chování: spouštění nebezpečných příkazů, otevírání vzdálených kanálů, stahování a exekuci kódu i vytváření trvalého vzdáleného přístupu.

Problém přesahuje generování falešných obrázků nebo phishingových textů. Agentní systémy procházejí web, instalují software, čtou a zapisují data, připojují se k sítím a vykonávají akce s oprávněními, která jim uživatel dříve udělil. Delegovaná oprávnění se tak stávají novým vektorem útoku – útočník nemusí prolomit zabezpečení, stačí zneužít práva, která AI agent již má k dispozici.

Úniky dat a sledování v číslech

Gen zablokoval průměrně 310,8 milionu pokusů o sledování měsíčně, celkem 1,9 miliardy za pololetí. Uživatelé Norton a LifeLock obdrželi více než 3,3 milionu upozornění na úniky dat s identifikovaným zdrojem – nárůst o 628,1 procenta oproti předchozímu období. Celkový počet zaznamenaných únikových incidentů dosáhl 18 618, tedy o 94,5 procenta více.

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Dotazy na kreditní záznamy generovaly téměř půl milionu upozornění měsíčně, což naznačuje, že exponovaná osobní data se aktivně testují ve finančních kontextech. Upozornění na aktivitu u depozitních účtů vzrostla o 734 procent na 1,5 milionu.

Školení Zabbix

Kontext jako zbraň

Data z první poloviny roku 2026 potvrzují trend, který se formoval v předchozích čtvrtletích. Útočníci investují do kontextu a důvěryhodnosti svých kampaní více než do technické sofistikovanosti exploitů.

Útok často uspěje dříve, než se oběť dostane k rozpoznatelnému nebezpečnému bodu – okolní situace, ať jde o rezervační systém, vládní komunikaci, rodinnou zprávu nebo reklamní platformu, působí legitimně. Agentní AI systémy tento posun dále prohlubují tím, že rozšiřují útočnou plochu o delegovaná oprávnění a autonomní akce bez vědomí uživatele.

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Autor článku

Radan Dolejš

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