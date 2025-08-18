Computertrends  »  Technologie  »  Lexar SSD a DRAM: High-end řešení pro moderní gaming a náročné uživatele

Lexar SSD a DRAM: High-end řešení pro moderní gaming a náročné uživatele

PR článek
Dnes

Lexar
Autor: Lexar
Lexar už více než 25 let patří mezi světové lídry v paměťových technologiích a dnes rozšiřuje své portfolio za hranice tradičních SD karet. Společnost se etablovala jako klíčový partner pro gamery, PC buildery a profesionály, kteří nehledají kompromisy. Od bleskurychlých PCIe 5.0 SSD disků dosahujících rychlostí 14 000 MB/s po stylové ARES RGB paměti s frekvencemi až 7200 MT/s se zárukou 5 let. Lexar kombinuje cutting-edge technologie s atraktivním designem a spolehlivostí ověřenou v Lexar Quality Labs na 1100+ zařízeních, což zajišťuje kompatibilitu s PS5, Xbox Series X/S, Steam Deckem i nejnovějšími herními notebooky, PC a telefony.

Lexar PLAY PRO microSDXC Express: Revoluce v rychlosti a výkonu pro handheld gaming

Tato novinka přináší průlom v microSD kartách díky PCIe/NVMe rozhraní s rychlostmi až 900 MB/s při čtení a 600 MB/s při zápisu, což je výrazně nad hranicí běžných UHS-I/II karet. Lexar PLAY PRO nabízí kapacity až 1TB, ideální pro rozsáhlé herní knihovny a kreativní projekty. Karta je odolná vůči vodě, otřesům a rentgenovému záření a zahrnuje Lexar Recovery Tool. V porovnání s konkurencí je PLAY PRO jedním z nejrychlejších a nejpokročilejších microSD řešení, které výrazně zvyšuje možnosti přenosných herních zařízení a profesionálního použití.

LexarAutor: Lexar

SSD série NM790: Oficiální partner PlayStation 5

Lexar NM790 je ideální SSD pro gamery, kteří chtějí upgradovat své konzole i PC. Disk je kompatibilní s PlayStation 5 a dosahuje rychlostí až 7400 MB/s při čtení a 6500 MB/s při zápisu. Díky o 40 % nižší spotřebě energie než tradiční DRAM-cache SSD prodlužuje výdrž baterií a snižuje teploty. S technologiemi Host Memory Buffer 3.0 a Dynamic SLC Cache využívá DRAM vašeho zařízení pro stabilní výkon i při dlouhodobém zatížení. Pro PlayStation hráče to znamená rychlejší načítání her, plynulejší gameplay a možnost uložit až 100+ AAA her na 4TB verzi.

Špičková PCIe 5.0 řada pro maximální výkon

Pro PC enthusiasty nabízí Lexar NM990 a NM1090 Pro série využívající nejnovější PCIe 5.0 rozhraní. Tyto disky dosahují neuvěřitelných čtecích rychlostí až 14 000 MB/s, což je téměř dvojnásobek výkonu PCIe 4.0 řešení. Thermal Defender technologie s grafitovými tepelně rozptylovými polepy zajišťuje stabilní výkon bez tepelného škrcení i při nejvyšším zatížení.

hacking_tip

ARES RGB: Paměti stvořené pro gaming

Lexar ARES RGB DDR5 jsou skvělou volbou pro stavitele herních PC, kteří chtějí výkon i styl. Nabízejí frekvence 5600 až 7200 MT/s a podporují Intel XMP 3.0 i AMD EXPO profily. Hliníkové chladiče s RGB osvětlením jsou kompatibilní s hlavními RGB softwary. S nízkými latencemi a čipy SK Hynix s on-die ECC technologií si paměti udržují stabilní výkon i při přetaktování. Nabízí lifetime záruku a ověřenou kompatibilitu s nejnovějšími Intel 13th/14th gen a AMD Ryzen 7000/9000 procesory.

LexarAutor: Lexar

Nová éra ukládání dat na cestách

Lexar posouvá hranice herního a tvůrčího výkonu s ohledem na kombinaci cutting-edge technologií, atraktivního designu a dlouhodobé spolehlivosti. Pro ty, kteří chtějí natáčet a ukládat obsah kdekoliv jsou perfektní externí disky SL řady – SL200, SL400, SL500, které mají velikost kreditní karty a umožňují rychlé ukládání 4K 60fps ProRes videa přímo z iPhonu, což výrazně usnadňuje mobilní práci s vysokým rozlišením. Kromě toho jsou vybaveny 256bitovým AES šifrováním pro maximální bezpečnost vašich dat.

LexarAutor: Lexar
  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

PR článek

