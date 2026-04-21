Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Nový průzkum společnosti Parks Associates ukazuje, že prodejci bezpečnostních systémů čelí stále větší konkurenci na trhu, přičemž zájem spotřebitelů se postupně překlápí k řešením, které umožňují instalaci svépomocí
Zájem přitom roste i o samostatná kamerová řešení, která si lidé nastavují a spravují sami, takže se obejdou bez specializovaných služeb současných prodejců.
Už téměř 74 % prodejců kvůli tomu trendu zaznamenalo pokles tržeb. Přede dvěma lety to bylo podle podobného průzkumu přibližně 51 %, takže jde o nárůst o plnou polovinu.
Kromě toho jsou nyní on-line prodeje nejčastějším způsobem, jakým spotřebitelé takové bezpečnostní systémy pořizují. Podle výzkumu dva z pěti majitelů domácího zabezpečení si svůj systém v roce 2025 pořídilo pomocí e-shopu, což je nárůst oproti třetině v roce 2023.
Co pohání prodej zabezpečovacích řešení pro domácnosti?
Zdroj: Parks Associates, duben 2026
„Spotřebitelé, zejména nájemníci, mladší lidé a majitelé nemovitostí, kteří jsou citlivý na cenu, chtějí levné, flexibilní a dokonce i přenosné bezpečnostní možnosti,“ tvrdí Jennifer Kent, analytička společnosti Parks Associates.
Prodejci na to reagují nabídkou snazšího způsobu nákupu řešení a rozšířením své produktové nabídky právě o jednodušší typy bezpečnostních systémů.
Na druhou stranu však roste zájem o pokročilé funkce zabezpečení, jako jsou například automatizace poplachových hlášení, ovládání s využitím umělé inteligence a nebo tísňové služby určené zejména pro starší generaci nebo pro nemocné lidi.
Podle průzkumu se prodejci v důsledku posunu trhu přeorientovávají spíše na komerční instalace, kde se on-line prodej a instalace svépomocí zatím příliš neuplatňují.
